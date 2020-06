MOHA K dévoile son nouveau clip IUBITO

Ce jeune artiste marocain de 18 ans s’est fait connaître avec son single « Elle ». Après avoir créé le buzz sur Instagram avec son freestyle, visionné plus d’1,8 millions de fois, MOHA K a enregistré la version officielle qui comptabilise aujourd’hui 16 millions de streams, 6 millions de vues et presque 300.000 vidéos sur Tik Tok en seulement 2 mois.

Alliant raï et rap, MOHA K présente aujourd’hui « IUBITO ». La puissance mélodique du refrain et le flow singulier de l’artiste nous dévoilent un univers atypique pour ce nouveau titre.

Le phénomène MOHA K est en marche !

Premier single de son futur projet à paraitre Moha K a déjà enregistré une quinzaine de

titres. Parfois mélancoliques, d’autres fois solaires et entêtants, les titres seront variés.

