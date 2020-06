Mode : le créateur guinéen Alpha’O n’est plus

L’artiste était malade, avait-on appris ces derniers jours. Mais aux dernières nouvelles, il a rendu l’âme le 22 juin sur son lit d’hôpital. La date de son inhumation n’est pas encore connue. Une perte pour le monde culturel guinéen qui en est à son troisième décès en quelques semaines.

Cela fait plusieurs jours que l’artiste Apha’O était hospitalisé à l’hôpital Ignace Deen de Conakry. La nouvelle de sa maladie avait été rendue publique, même si les détails concernant sa nature n’ont pas été précisés. La nouvelle avait ému plus d’un, de sorte que des actions avaient été entreprises dans le but de lui venir en aide. Mais il n’aura pas attendu, le styliste guinéen a rendu l’âme dans la soirée du lundi 22 juin.

Alpha Oumar Bah, mieux connu sous le nom d’Alpha’O Fashion est le créateur du festival de mode de la Guinée. Il était aussi l’habilleur des miss Guinée. Il a participé au succès de plusieurs mannequins dans la mode, dans son pays. Son travail était reconnu de sorte que sa renommée était même devenue internationale.

Son décès survient avec une si grande brutalité que cela laisse de gros points d’interrogation dans les esprits. Car un peu avant lui, deux autres grosses pointures de la culture guinéenne avaient cassé leurs pipes. Il s’agit du très célèbre chanteur Mori Kanté et du guitariste Petit Condé. Pour le moment, aucune date n’a encore été décidée pour ce qui est de son inhumation.

Alpho'O n'est plus. Foudroyante est la nouvelle de la disparition de ce jeune et beau styliste, pétillant d'initiatives artistiques originales, de ce créateur boulimique et généreux. Terrible 2020 qui emporte autant de talents! RIP. Patriote des ciseaux. JMJ pic.twitter.com/d3MsoEHl9G

— Justin MOREL Junior (@justinmoreljr) June 22, 2020