Mode d’emploi pour un maquillage effet naturel

Pour avoir un joli teint, sans avoir à trop le maquiller, les stars misent sur le maquillage nude. Une tendance à laquelle succombent d’ailleurs beaucoup de femmes aujourd’hui pour créer un teint uniforme, naturel et sans défaut. Le maquillage effet naturel, vous voulez absolument apprendre à le faire. On vous dévoile ici, toutes les astuces utilisées par les maquilleuses professionnelles.

Faire peau nette

Pour un maquillage effet naturel réussi, la première des choses à faire, c’est de vous débarrasser des différentes imperfections du teint. Pour un joli maquillage nude, il faut que votre peau respire. Et pour cela, prenez l’habitude de bien vous démaquiller, chaque soir. Même fatiguée, démaquillez-vous avant de vous coucher.

Par la suite, il faudra bien hydrater votre peau, le matin ainsi que le soir. Appliquez un contour des yeux ainsi qu’une crème de jour. Faites toujours cela, car ce geste est capital pour préserver la jeunesse et la fraîcheur de votre peau.

Miser sur un teint naturel

Lorsqu’on souhaite faire un maquillage effet naturel, le travail du teint se fait selon tout un programme. Vous voulez un teint de pêche et un maquillage zéro défaut, n’est-ce pas ? Alors, misez sur des produits de qualité pour en finir avec le teint trop brillant.

Déjà, choisissez bien votre fond de teint. Le meilleur est celui qui ne se voit pas. C’est aussi ce fond de teint qui ne crée pas de délimitation entre votre visage et votre cou. Pour bien appliquer votre fond de teint, utilisez le pinceau adapté. Il est très important d’appliquer votre fond de teint fluide au pinceau, car c’est ce qui reproduira l’effet grain de peau.

Pour une peau parfaite, n’hésitez pas à appliquer un anti-cerne ou un correcteur de teint. En effet, l’anti-cerne vous permettra de bien recouvrir vos cernes. N’oubliez surtout pas de bien estomper pour un effet plus naturel. Insistez sur la zone T pour éviter qu’elle ne brille trop surtout en journée. Pour bien définir les traits du visage, osez le contouring. N’appliquez surtout pas de paillettes, ceci gâcherait l’effet naturel tant voulu.

Faire un regard frais

Le regard reposé est ce qui vous permettra d’avoir une meilleure mine. Alors, il est crucial de bien travailler les yeux. Travaillez votre regard avec des teintes naturelles. Pour un résultat aussi parfait que les make-up artistes, privilégiez le doré, le beige, le bordeaux, le rose pâle… Pour ouvrir l’œil, appliquez simplement dans le pli de la paupière un fard de couleur beige foncé.

Pour allonger vos cils et leur donner du volume, appliquez un peu de mascara. Évitez d’avoir la main trop lourde, lors de l’application du mascara pour éviter de trop charger vos cils. Surtout, choisissez un produit de qualité. Avec un pinceau à sourcils, brossez délicatement vos sourcils avant de le redessiner aux fards à sourcils ou au crayon.

Maquiller votre bouche

Vous voulez une bouche à la fois naturelle et sexy. Gommez vos lèvres, puis hydratez-les avec un baume. À défaut d’avoir un baume à lèvres de teinte beige poudré ou rose, appliquez une couche de gloss transparent. Évitez les baumes ou gloss aux matières irisées ou trop mates. Vous pouvez également bien délimiter les contours de la bouche en utilisant un crayon de la même teinte. À cette étape, tapotez légèrement vers l’intérieur. Ce geste permettra de fondre le trait et d’augmenter légèrement le volume de vos lèvres.

Quelques conseils

Le nude c’est de la simplicité, de la sobriété et de la délicatesse, évitez donc d’en faire trop. Il est alors important d’éviter les couleurs trop voyantes. Aussi, le crayon sous les yeux est à bannir dans un maquillage nude.

Aussi, pour un maquillage effet naturel réussi, vous aurez besoin d’un certain nombre de produits dans votre trousse de maquillage. À commencer par le choix d’un nettoyant doux de qualité. Par la suite, optez pour une CC ou BB crème à texture légère. Si vous avez une peau grasse, achetez également un blush et une poudre matifiante. Pour les yeux, privilégiez les palettes aux beaux assortiments de nuances et de couleurs.

Par ailleurs, lors du choix de votre rouge à lèvres, tenez compte de votre carnation naturelle. Si vous êtes de teint mat, préférez les nuances chaudes (brun, brique, corail, saumon). Les teints clairs doivent privilégier le fuchsia, la violine, le pourpre, les rouges bleutés.