Mode : comment être stylée avec des accessoires ethniques ?

Les accessoires ethniques sont de plus en plus tendances, qu’il s’agisse des boucles d’oreilles, des colliers ou des bracelets. Si l’originalité de ces bijoux est la raison de leur succès, il faut l’assumer quand on en porte. Et à ce propos, l’exercice peut s’avérer difficile, surtout quand c’est une première expérience.



Alors, pour être stylée avec des accessoires ethniques, suivez ces quelques conseils.

Avec des vêtements de couleur unie

Les accessoires ethniques ont une particularité : ils se déclinent dans une variété inouïe de couleurs, notamment des couleurs vives comme le rouge, le bleu, le violet, le jaune, l’indigo, l’orange, etc. Bien entendu, on en trouve également dans des couleurs plus soft comme le blanc, le noir, le gris, le rose pâle, etc. Il en existe réellement pour tous les goûts.

Retenez donc qu’il s’agit d’accessoires destinés à apporter de la couleur à vos tenues. Par conséquent, il faudra bien choisir les habits avec lesquels les porter. Si vous souhaitez mettre en valeur vos accessoires, optez pour des tenues de couleurs sobres et de préférence unies. Un collier ou un bracelet ethnique saura donc très bien mettre en valeur une robe de soirée noire, en plus de donner de l’éclat à votre visage.

Portez des accessoires ethniques pour égayer une tenue morne ou sombre. C’est en étant plus discret sur la couleur de la tenue que vous donnerez toute leur place à vos accessoires, tout en restant stylée à la fois.

Une petite photo de mes accessoires préférés qui ne me quittent plus ! 🖤

▪ Bijoux ethniques #energetixbingen que j'adore (je vous les montre très vite portés!)

Cologne Absolue "Iris Rebelle" @ateliercologne, note … https://t.co/v6lhRkOVGt pic.twitter.com/0Mv8OyGm5k — Juliette et Mary (@julietteetmary) May 2, 2018

Avec des vêtements de couleurs

Pour oser porter des accessoires ethniques avec des vêtements de couleurs, il faut savoir jouer avec les couleurs et les matières. En effet, ce look peut très vite devenir « too much » quand on ne sait pas s’y prendre. Il faudra accorder vos accessoires avec une pièce de couleurs et une pièce unie pour ne pas faire de faux pas vestimentaires.

Les pièces très colorées se marient très bien avec le blanc, le noir et le gris. Le noir se marie par exemple très bien avec la couleur orange, le rouge ou le jaune. Il est également possible d’associer une pièce de couleur blanche à une autre de couleur verte. Vous pouvez tout de même tenter un camaïeu si vous avez besoin de plus de peps ou associer une couleur chaude et une couleur froide.

Vous pouvez, par exemple, porter vos accessoires avec des vêtements à motifs. Si tenues à motif il doit y avoir, jouez la carte de la discrétion ou associez vos accessoires ethniques à des tenues aux motifs géographiques. Si vous souhaitez porter un motif léopard, un motif zèbre, un imprimé tribal ou un imprimé floral par exemple, Il ne doit s’agir que de rappel dans la tenue.

Par ailleurs, évitez de porter des motifs de la tête aux pieds. Cassez avec un vêtement de couleur unie pour rester somme toute chic et stylée. Limitez donc au maximum les tenues à motif pour ne pas avoir un look surchargé.

Avec des vêtements vaporeux

Après les couleurs et les motifs, parlons des looks. En la matière, vous serez surprise de découvrir à quel point vous pouvez accorder les accessoires ethniques. Déjà, retenez qu’entre les accessoires ethniques et les vêtements vaporeux, c’est une histoire d’amour. Tout ce qui est dentelle ou soie, tuile ou lin s’accorde parfaitement avec ce type d’accessoires.

De même, vous gagnerez à sublimer vos tenues avec des vêtements déstructurés sans perdre le côté chic. C’est le cas avec une robe tunisienne par exemple, pour une inspiration tribale ou une tenue néo-western. Pour apporter du peps à un look bohème ou hippy, vous pouvez aussi tenter le coup.

Pour ce genre de look, les rangées de bracelets, qu’ils soient fins ou massifs, sont celles qui correspondent le plus. Niveau couleur, les bijoux de couleur argent et turquoise se marient naturellement très bien à un look hippy ou bohème.

Vous pouvez aussi tenter le doré qui vous donnera un petit look indien très intéressant. Si vous aimez les couleurs, c’est une option que vous pourriez apprécier.

Avec des vêtements chics

Marier des accessoires ethniques à un look chic, voilà un défi de taille, mais pas impossible à relever. En effet, aussi étrange soit l’idée, il suffit de l’essayer pour comprendre que c’est tout à fait possible. D’ailleurs, il s’agit d’un excellent moyen d’apporter le petit plus qui fait toute la différence.

Des accessoires ethniques, vous pouvez en porter avec un tailleur-pantalon pour vous rendre au bureau ou à un rendez-vous professionnel. Une robe courte noire avec des accessoires dorés n’en est que mise en valeur. Il est aussi tout à fait possible de porter ce type d’accessoires avec une combinaison ou un ensemble jupe-chemise, à condition de rester sobre dans le choix des couleurs.

Comme vous pouvez vous en rendre compte, il ne suffit que de quelques astuces rudimentaires pour avoir un look parfaitement stylé avec des accessoires ethniques, et ce, quel que soit votre style.