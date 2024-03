MMK Martine : La voix du Gabon et des musiques du monde

La chanteuse MMK Martine sort son nouvel album intitulé « Gratitude » en distribution chez Universal Music Africa via sa filiale Virgin Music Group Africa. Productrice indépendante, MMK Martine est une figure de la musique et de l’entreprenariat féminin africain.

Martine Kozik, mieux connue sous le nom de scène MMK Martine, incarne l’essence même de la musique gabonaise. Née le 16 octobre 1960 à Franceville, cette artiste et productrice puise son inspiration dans un parcours marqué par la diversité des influences et la passion précoce pour la musique. Dès son enfance passée à Brazzaville, MMK Martine baigne dans un univers musical riche où son père, fonctionnaire des eaux et forêts, et sa mère, passionnée par l’agriculture et la couture, façonnent son éveil artistique.

Gratitude : L’album aux accents afro-pop

Sa rencontre avec la musique se fait dès les premiers échos des chanteuses africaines telles que Véronique Itsiembou, Aziz’Inanga, Abeti Masikini, Flore Batchiellilys ou encore l’artiste congolais Tabu Ley Rochereau, qui la bercent et la captivent. C’est avec persévérance qu’elle gravit les échelons de la scène musicale. Dès son jeune âge, Martine révèle son talent au sein du groupe Le G.A.A, où elle enchante le Président Omar Bongo, dévoilant ainsi les prémices d’une carrière prolifique.

Le chemin de MMK Martine est jalonné d’expériences et de rencontres décisives. En 2014, sa collaboration avec le chanteur et réalisateur Yvano donne naissance à un nouvel album intitulé « Gratitude », où l’afro-pop fusionne avec les sonorités traditionnelles gabonaises, pour créer un son destiné au marché international.

Cet album marque un tournant dans sa carrière, ouvrant la voie à de nouvelles explorations artistiques. Son opus s’ouvre avec le titre Gratitude qui, précise-t-elle, n’a aucun rapport avec la religion. « Il concerne la reconnaissance des êtres humains. On peut offrir tant de choses à quelqu’un, mais il ne reconnaîtra pas forcément les bienfaits qu’on lui apporte. Le morceau Mmbibissodji désigne dans sa langue le ndassa la pie, l’oiseau au plumage noir et blanc mais dans son sens figuré. L’artiste ajoute : « Il représente une personne bien connue pour son bavardage incessant, une commère de premier ordre. Les gens évitent sa compagnie car elle est réputée pour colporter des ragots et des potins ».

Les errements des comportements humains

Dans la même veine, le titre Mida revient sur les errements des comportements humains. Cette expression populaire définit ces individus incorrigibles qui inventent des situations sur la vie d’autrui sans vérification. La chanson Berceuse, co-écrite avec le parolier Michel Bampély, évoque le réconfort et la tendresse que la mère procure à son enfant en chantant une berceuse. « Cette chanson célèbre le lien intime entre une mère et son bébé à travers le pouvoir apaisant de la musique », conclut la chanteuse.

Productrice du chanteur L’has ainsi que du groupe afro-gospel Mar’ah. MMK Martine se distingue par son talent et sa détermination à transcender les frontières musicales. Son parcours, empreint de courage et de résilience, témoigne de sa volonté inébranlable de faire résonner sa musique à travers le monde, unissant les cœurs et les âmes dans une symphonie intemporelle.

