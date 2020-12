MMA : Israël Adesanya remporte le World MMA Awards 2020

Lors d’un événement virtuel, les World MMA Awards, qui distinguent les combattants les plus remarquables de l’année, ont été décernés. Et cette fois, celui qui a obtenu le trophée le plus précieux n’était autre qu’Israël Adesanya, l’une des plus grandes figures de l’UFC, dont le nom, sûrement, est une constante en 2021.

Le natif de Lagos au Nigeria, qui dispose également d’un passeport néo-zélandais, Israël Adesanya, a réussi à remporter la ceinture de champion des poids moyens et est parvenu, pendant un certain temps, à diriger les débats. Lors de la cérémonie, il était au-dessus des stars telles que Jorge Masvidal et Justin Gaethje, comme cela s’était produit en 2019.

Le 27 septembre, après sa victoire de TKO contre le Brésilien Paulo Costa au 2ème tour, « The Last Stylebender » a surpris en lançant un message qui a aidé à comprendre d’où vient cette décision prise de pratiquer les arts martiaux mixtes: « Paulo est un tyran, mais pour moi ce n’est pas une nouvelle. J’ai souffert avec ça toute ma vie. J’ai la capacité de battre ces gens et c’est ce que je fais. Je dédie cette victoire à tous ceux qui souffrent d’intimidation, que ce soit à l’école ou au travail. Vous devez répondre et vous battre ».

L’homme de 31 ans a rappelé qu’avant le duel, son rival avait envoyé plusieurs messages sur les réseaux se moquant de lui. Comportement qu’il a clairement dénoncé, indiquant que ce n’est sain pour personne. « Il a fait des choses en ligne et a poussé le bouchon un peu loin. Je n’étais pas comme ça et je respecte mon vis-à-vis. Mais maintenant, les gens subissent ce harcèlement sur les réseaux sociaux. Et (Costa) essayait de jouer à ce jeu avec moi… »

Dans les prochains mois, Israël Adesanya pourrait affronter l’un de ses plus féroces rivaux, Jon Jones (33 ans), le champion des poids mi-lourds de l’UFC, prêt à sortir de sa retraite pour combattre le champion des poids moyens. Parlant d’un combat potentiel entre Adesanya et Jones en 2021, Dana White a déclaré : « C’est le combat que j’aimerais voir ». Et d’ajouter : « Quelqu’un m’a demandé hier quel était le combat rêvé en 2021. C’est le combat. C’est mon choix ».

