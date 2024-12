« MJADALA AFRIKA », le grand débat des candidats pour la Présidence de la Commission de l’Union Africaine

Organisé le 13 décembre 2024 au siège de l’Union Africaine à Addis-Abeba, en Éthiopie, l’édition 2024 du débat « Mjadala AFRIKA » marquera les esprits. Précédant les élections du nouveau président de la Commission de l’Union Africaine (CUA), ce débat est l’occasion pour les candidats en lice de présenter leur vision et priorités, qui permettront à la nouvelle équipe dirigeante de relever les défis du continent, guidés par l’agenda de développement continental 2063.

Qu’est-ce que le MJADALA Afrika et quel sera son déroulement ?

MJADALA Afrika, qui se traduit par « débat africain » en swahili vise à engager les candidats en lice pour le poste de président de la CUA dans un dialogue essentiel sur l’orientation et les activités futures de l’Union Africaine. Ces discussions viennent à point nommé, au moment où l’Afrique s’engage à naviguer dans un paysage mondial qui évolue très rapidement.

Le débat sur plateau télévisé sera constitué d’un panel des candidats en lice pour le poste de président de la CUA, qui répondront aux questions posées par deux modérateurs (un anglophone et un francophone). Ils répondront également aux questions reçues en ligne venant du public, ceci pour encourager la transparence et un engagement direct entre les candidats et la population africaine, chaque candidat aura le temps de parole suffisant pour permettre qu’ils présentent leur vision et développer leur politique pour l’Afrique.

Le MJADALA Afrika un débat à l’ère du digital en Afrique.

La Commission de l’UA à travers sa direction de l’information et de la communication, invite le public à suivre massivement le grand débat Mjadala Afrika et invite toutes personnes désirant poser des questions aux candidats pendant le débat à le faire à travers la plateforme X @_AfricaUnion afin de rendre le débat plus inclusif, permettant aux candidats de réagir et d’apporter des réponses aux préoccupations de la population africaine. La campagne digitale sur les réseaux sociaux a déjà été lancée et est en cours, en vue d’amplifier les échanges entre les candidats et de vulgariser les messages et discussions sur le leadership de l’Union Africaine.

Le débat Mjadala Afrika un enseignement sur la démocratie.

À l’heure où certains pays africains sont encore de mauvais élèves en ce qui concerne la démocratie, mais surtout l’alternance au pouvoir, le débat Mjadala Afrika n’est pas seulement une plateforme pour que les candidats s’expriment, c’est aussi et surtout un moment important pour démontrer l’avancement de la démocratie en Afrique. Étant donné que le mandat de l’équipe dirigeante de la CIA, sous le président sortant S. E Moussa Fakir Mahamat touche bientôt à sa fin, l’élection du nouveau président de la CUA est prévue en février 2025, lors du prochain sommet annuel des chefs d’état et de gouvernement de l’Union Africaine. Mjadala Afrika jouera donc un rôle crucial d’information pour éduquer la population africaine sur la politique et les priorités des candidats pour le développement du Continent, l’événement va attirer une attention médiatique considérable, avec des retransmissions en direct permettant aux citoyens de se connecter et de participer aux discussions.

L’attente du débat de la CUA ne cesse de croître, car il convient de noter que l’édition Mjadala Afrika 2024 incarne l’esprit d’engagement démocratique en Afrique : ce sera pour les candidats l’occasion de démontrer leurs capacités de leadership et de susciter l’espoir d’un avenir meilleur pour le continent, tant l’impact de la CUA est important sur la vie des millions de personnes à travers l’Afrique.

Le débat sera télévisé en direct sur tout le continent et diffusé en streaming dans le monde entier, le 13 décembre 2024 à partir du siège de l’Union Africaine à Addis-Abeba en Ethiopie de 19h00 à 21h00 heure de l’Afrique de l’Est (EAT) soit 16h00 à 18h00 GMT. L’interprétation simultanée du débat sera assurée dans les six langues de travail de l’Union, permettant aux candidats de parler à tous les citoyens africains et de présenter leur vision personnelle pour la réalisation d’une Afrique intégrée, prospère et pacifique dans le cadre de « l’agenda 2063 ».