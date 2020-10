Miss Univers Zozi Tunzi rejoint le jury de Miss Afrique du Sud

L’actrice et présentatrice Nomzamo Mbatha accueillera le concours de Miss Afrique du Sud et Miss Univers Zozibini Tunzi sera l’un des membres du jury, a-t-on annoncé. Tunzi rentrera chez elle la semaine prochaine, alors que le concours aura lieu le 24 octobre, au Bay Hotel à Cape Town, Western Cape.

La Miss Univers en titre Zozibini Tunzi (27 ans), fera partie d’un jury composé exclusivement de femmes, qui comprend Peggy-Sue Khumalo, Anele Mdoda et Leandie du Randt. Un cinquième juge doit encore être révélé. Tunzi, qui a été couronnée Miss Afrique du Sud, l’année dernière, et a ensuite remporté Miss Univers, dit qu’elle a été impressionnée par le jury au cours de son année de participation.

« Je sais ce que c’est que d’être dans le poste pour lequel ces femmes incroyables postulent. Je suis ravie de voir comment cette expérience sera utile au jury. La vie d’une femme est sur le point de changer et je fais partie d’un groupe qui fera en sorte que cela se produise. Je suis nerveuse, mais surtout excitée par cela », a-t-elle déclaré.

Elle a poursuivi en donnant quelques conseils aux finalistes : « Je dirais être audacieuse et courageuse, rester curieuse, informée et investir dans des opportunités d’apprentissage continu. Ayez faim et quand vous obtenez une photo, prenez-la ! Et rappelez-vous que votre bien-être émotionnel, physique et mental est étroitement lié et que les trois sont également importants ».

« Je pense que toute gagnante potentielle de Miss Afrique du Sud doit être authentique, audacieuse, sans excuse et doit être un symbole pour non seulement assumer la position de Miss Afrique du Sud, mais aussi exercer une influence sur les décisions qui déterminent nos communautés, la prospérité sociale et économique commune », a ajouté Tunzi, tout en indiquant que ce qu’elle recherchait chez la femme qui portera la couronne de Miss Afrique du Sud 2020, c’est « l’authenticité brute et la sincérité sur qui elle est ».

Les finalistes du Top 10 Miss Afrique du Sud qui viennent de tout le pays sont : Aphelele Mbiyo, Busisiwe Mmotla, Chantelle Pretorius, Jordan van der Vyver, Karishma Ramdev, Lebogang Mahlangu, Melissa Nayimuli, Natasha Joubert, Shudufhadzo Musida et Thato Mosehle.