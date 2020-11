Miss Univers Chili 2020 est Daniela Elsa Nicolás Goméz

Daniela Elsa Nicolás Goméz a été couronnée Miss Univers Chili 2020 et représentera son pays dans la compétition mondiale de l’année prochaine. Elle a été élue nouvelle reine de la beauté chilienne, à l’issue d’un concours diffusé depuis les studios de télévision Mediamix à Santiago, vendredi soir. Elle succède à Geraldine González Martínez, lauréate en 2019.

Âgée de 28 ans, Daniela Elsa Nicolás Goméz est une actrice et maquilleuse professionnelle. En plus d’étudier le journalisme et la langue des signes, elle complète son diplôme en commerce. Elle est membre de la distribution de l’émission « Gemelas » diffusée sur Chilevisión et est apparue dans quatre feuilletons.

Avant de devenir Miss Univers Chili 2020, Daniela Elsa Nicolás Goméz a également été choisie par le célèbre photographe international Fadil Berisha et remporté le prix Miss Photogenic. Elle va maintenant se préparer à représenter le Chili au 69ème concours de Miss Univers, dont la date et le lieu n’ont pas encore été annoncés, en raison des réglementations sanitaires qui régissent les différents pays.

« Nous vivons à une époque où nous embrassons la diversité. Culturellement, on nous a toujours dit quoi être ou quoi faire, mais aujourd’hui nous avons réécrit cela avec un langage inclusif. Je peux montrer à travers mes différences que cela ne nous rend pas moins capables, d’être différents. C’est un mécanisme merveilleux dans lequel nous pouvons jouer en notre faveur », a-t-elle déclaré, dans son discours sur les raisons pour lesquelles elle s’est présentée à ce concours de beauté.

« Je dois être Miss Univers pour montrer cela sur une plus grande plateforme, de sorte que quand on leur dit qu’elles ne peuvent pas faire quelque chose, elles ne le croient pas. Parce que quand on veut, c’est toujours possible », a souligné Daniela Elsa Nicolás Goméz.

Par ailleurs, Daniela Elsa Nicolás Goméz est également membre de Partamos Por Algo (Let’s Start Something), une initiative qui a aidé les personnes dans le besoin durant la pandémie de Covid-19). Elle est bénévole de la Corporación Anacroj, qui aide plus de 800 enfants atteints d’arthrite juvénile idiopathique à travers tout le Chili.