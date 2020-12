Miss Univers Argentine 2020 est Alina Luz Akselrad

La nouvelle Miss Univers Argentine a été dévoilée. Il s’agit de Alina Luz Akselrad, âgée de seulement 22 ans, et considérée comme la plus belle femme d’Argentine.



À seulement 22 ans, Alina Luz Akselrad est devenue la nouvelle Miss Univers Argentine après un processus très long et exhaustif, puisqu’elle a commencé dans l’édition 2019, mais en raison de la pandémie de Coronavirus, l’organisation a choisi de ne pas faire la sélection à nouveau et prendre en compte les sept finalistes pour 2020. Elle succède à la lauréate de l’année dernière et à la récemment nommée Miss Grand Argentina, Mariana Varela.

« Ils nous connaissaient, ils connaissaient nos projets et nos convictions et ils ont apprécié tout le processus de croissance que chacun de nous a vécu depuis l’édition précédente. En tenant compte non seulement de notre utilisation des réseaux sociaux, mais aussi du message et de notre implication dans les projets sociaux », a confié Alina Luz Akselrad, à propos de l’organisation qui a choisi les trois premières finalistes de la Miss Univers Argentine 2020.

Alina Akselrad a expliqué quel est l’objectif d’une Miss, « c’est le service à la communauté qui repose sur trois piliers : la promotion touristique de nos pays, tout ce qui fait l’identité de l’Argentine comme la culture, les traditions, le folklore, être générateur de changement en s’impliquant dans des missions de solidarité, et de promotion de toutes les économies régionales, puisque nous sommes les liens relationnistes entre le marché et les consommateurs ».

La jeune journaliste entretient deux projets de solidarité « Tacos y Palabras al poder » et « Reinas de la Vida ». « Le premier vise à autonomiser les femmes en leur fournissant des outils pour renforcer leur estime de soi, qu’il s’agisse de cours sur la violence de genre, la prise de parole en public et l’économie ; et la seconde est une distinction accordée aux filles qui sont un exemple dans leur lutte quotidienne, qu’elles souffrent d’une maladie chronique ou qui, malgré leur vulnérabilité économique, ont de bons résultats scolaires ».

Diplômée de l’Université de Harvard en langues, Alina Luz Akselrad a des titres internationaux et des récompenses de toutes sortes : Reine régionale de l’ONG Vaso de Leche, Miss Amérique du Sud 2017, Miss World Tourism America 2018 et maintenant Miss Univers Argentine 2020. Elle représentera son pays au 69ème concours de Miss Univers, au cours du premier trimestre 2021, peut-être aux États-Unis.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, elle a déclaré : « Pas avant, pas après. Le timing de Dieu est parfait. Plus que fière, je me sens plus engagée que jamais ! Argentine, c’est un privilège de vous porter sur ma poitrine. Je promets de vous représenter avec respect, amour et loyauté ». L’Argentine a remporté le titre de Miss Univers, une fois, grâce à Norma Nolan en 1962. Le dernier classement du pays a été le Top 10 avec Valentina Ferrer en 2014.