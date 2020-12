Miss Univers 2020 : la plus belle femme de Chine est Sun Jiaxin

La Pékinoise Jiaxin Sun (21 ans) a été couronnée Miss Univers Chine 2020. Elle a été élue « plus elle femme de Chine » parmi 86 autres candidates et remporte également une robe coûteuse en perles. La valeur totale de sa couronne d’orchidée de Hollow Valley est estimée à 5 millions de yuans, soit environ 413 millions FCFA.

Organisée par Xue Yungfang, la soirée du couronnement de Miss Univers Chine 2020 a eu lieu à Nanjing, Jiangsu, Chine. La couronne du soleil appelée « Hollow Valley Orchid » est fabriquée par la marque de bijoux Cardiny’s Jewelry. Une couronne qui est désormais portée par la ravissante Jiaxin Sun, 21 ans. La deuxième place est revenue à Dan Wu de Shanghai, tandis que Yujia Chen (Pékin), Xinyuan Li (Guangdong) et Lo Wong (Hong Kong), ont terminé dans le top 5 de ce concours de beauté dans l’Empire du Milieu.

La lauréate de Miss Univers Chine 2020, Sun Jiaxin, est étudiante à la Capital University of Physical Education and Sports à Beijing. Elle sera la 19ème femme à représenter la Chine à Miss Univers. A rappeler qu’il n’y a toujours pas de détails officiels sur la date et le lieu de Miss Univers 2020. Il devrait avoir lieu au premier trimestre de 2021.

Miss Univers a été créée en 1952, mais la Chine a commencé à envoyer une candidate en 2002, alors que Zhuo Ling terminait deuxième dauphine. Après Zhuo, seules trois candidates ont été placées à Miss Univers. Luo Zilin a terminé quatrième en 2011, tandis que Jin Ye et Qiu Qiang ont terminé dans le Top 16, respectivement en 2013 et en 2017.

Cela signifie que si Sun Jiaxin remporte Miss Univers 2020, elle sera la première Chinoise à inscrire son nom en lettre d’or dans le concours de beauté de la plus prestigieuse au monde.

À préciser que le concours de la « plus belle femme » dans le pays le plus peuplé au monde (1,4 milliard d’habitants), a officiellement débuté le 3 décembre dernier. Mais, avant la cérémonie, les candidates ont participé à un camp d’entraînement. Le Baijin Hanjue Hotel à Nanjing a parrainé l’hébergement des différentes candidates.