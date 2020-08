Miss Univers 2019 : que dévient Zozibini Tunzi, la plus belle femme du monde ?

Miss Univers 2019, Zozibini Tunzi, est une femme noire aux cheveux afro, qui a grandi en lisant des magazines de mode et de beauté, ne contenant pas d’images de femmes qui lui ressemblaient. Ainsi, lorsqu’elle a été couronnée Miss Afrique du Sud il y a un an, Tunzi s’est sentie au sommet du monde.

Quatre mois après sa victoire nationale, Zozibini Tunzi était en fait au sommet du monde, du moins par titre, en tant que Miss Univers 2019, devançant des femmes de 89 pays dans l’un des plus prestigieux concours de beauté annuels. La belle gazelle de 26 ans devenait la troisième Sud-Africaine à réaliser cet exploit. Plus particulièrement, elle est devenue la première femme dans l’histoire du concours à gagner avec des cheveux crépus, une reconnaissance de la beauté noire sur la scène internationale.

Avec des concours de beauté historiquement dominés par des candidates à la peau plus claire, Tunzi a déclaré qu’elle ne savait pas qu’il était possible pour quelqu’un comme elle de devenir Miss Univers. « Mais maintenant, je sais avec confiance que lorsque vous demandez à une jeune fille qui me ressemble, est-ce qu’elle sait qu’elle peut devenir Miss Univers, je sais qu’elle peut dire qu’elle le peut», a-t-elle déclaré dans une interview vidéo.

Depuis lors, le règne de Zozibini Tunzi, s’est déroulé comme aucun autre. Quelques mois après le début de son couronnement, la pandémie de la Covid-19 a empêché tout voyage qu’elle aurait dû effectuer dans le cadre de ses fonctions typiques de Reine de la beauté mondiale. Mais depuis son appartement à New York, elle continue de plaider pour l’égalité des sexes et une plus grande représentation des femmes noires dans le domaine de la beauté.

La victoire de Tunzi à Miss Univers a été significative, dans le contexte de siècles de sous-représentation des femmes noires dans l’industrie de la beauté, selon Lori Tharps, professeur, animatrice de podcast et co-auteur de «Hair Story: Untangling the Roots of Black Hair in Amérique». Historiquement, dit-elle, les normes de beauté étaient fixées par et pour les femmes blanches. Mais ce n’était pas seulement que les standards de beauté blancs étaient la « norme», « il y a eu une campagne parallèle selon laquelle les cheveux crépus, la peau foncée, le nez large (et) les traits plus courbes signifiaient tous quelque chose d’inférieur », a expliqué Tharps.

« Aux États-Unis, les images publiques des campagnes publicitaires au blackface, ont dénigré les femmes noires, même dans les années 1960 et 1970. Les racines profondes de cette inégalité persistent aujourd’hui. Nous sommes toujours dans ce lieu de lutte pour reconnaître la beauté noire, non par rapport à la blancheur, mais simplement en elle-même », a déclaré Lori Tharps. Mais avec Miss Univers, a ajouté Tharps, « elle est belle parce qu’elle est belle, pas parce qu’elle ressemble à une femme blanche. Elle a gagné en étant une femme africaine à la peau plus foncée avec des cheveux texturés indéniablement africains. C’est donc un exploit remarquable ».

Avant sa course en tant que Miss Afrique du Sud, Tunzi a courageusement défié la pression de couvrir ses cheveux naturels – et l’a transmise à Miss Univers. « Beaucoup de gens m’ont demandé… alors allez-vous mettre un tissage; allez-vous changer de cheveux ? » Et ce sont ces questions qui m’ont rendu résistante », se souvient Tunzi. Mais, 2019 a été une année record pour la représentation dans les concours. En plus du moment historique de Tunzi, les femmes noires ont également remporté les concours de Miss America, Miss USA, Miss Teen USA et Miss World 2019.