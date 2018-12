Miss France 2019 : des candidates qui affichent leurs métissages

La 89e cérémonie de Miss France se déroulera samedi 15 décembre prochain au Zénith de Lille, dans le nord de la France. Parmi les trente candidates issues des régions françaises, une seule décrochera l’écharpe tant convoitée pour succéder au palmarès à des gagnantes prestigieuses . La gagnante succédera à la belle Maëva Coucke et rejoindra au palmarès des célébrités comme Sonia Rolland couronnée en 2000. Mais pour la première fois, près de la moitié des candidates sont issues du métissage, montrant ce qu’est la France d’aujourd’hui.

La promotion des trente prétendantes au titre de Miss France 2019Pourquoi forment « une promotion d’exception » explique Sylvie Tellier, présidente du Comité qui précise que « C’est la promo la plus métissée qu’on ait eue ». En effet explique le Magazine Gala, « La mère de Miss Lorraine est sénégalaise. Celle de Miss Pays de la Loire, camerounaise. Miss Nord-pas-de-Calais et Miss Limousin sont toutes deux martiniquaises par leur père et ch’ti côté maternel. Miss Provence et Miss Picardie ont les mêmes origines franco-algériennes. Miss Tahiti tient ses yeux bleus d’un aïeul irlandais. Miss Réunion est métropolitaine par son père, alors que Miss Guadeloupe est née à la Réunion, d’où vient son papa. »

Au final, il est donc fort possible que la plus belle femme de France portent fièrement ses origines africaines. A noter aussi dans les surprises, la présence de Annabelle Varane, petite sœur de Raphaël Varane le défenseur du Real Madrid et champion du monde de football avec la France.

Rendez-vous donc samedi soir sur TF1 pour découvrir la grande gagnante avec un jury composé exclusivement de femme et présidé par la Line Renaud.

Pour cette 89e cérémonie de Miss France, les candidates à la couronne feront le show sur le plateau et devront suivre à la lettre le thème imposé qui est le suivant : Les Miss font leur show. Ces dernières vont défiler dans un décor exposant l’univers du cirque, mais aussi de Bollywood, une autre image de la diversité. La mise en scène, ainsi que les chorégraphies des Miss sont mises en scène par le danseur et chorégraphe Stéphane Jarny.

