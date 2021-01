Miss Earth USA 2021 : la plus belle femme des Etats-Unis est Marisa Butler

La ravissante Marisa Butler (27 ans) a été couronnée Miss Earth USA 2021, lors d’un concours organisé au Linda Chapin Theatre du Orange County Convention Center, à Orlando, en Floride.



Marisa Butler, a été couronnée Miss Earth USA 2021, la nuit du dimanche à lundi, lors d’un concours organisé au Linda Chapin Theatre du Orange County Convention Center à Orlando, en Floride. Alyssa Klinzing (Californie), Alyssa Magalong (Colorado), Kennedy Thomas (Alabama) et C’yana Denby (Côte Est) ont respectivement reçu les titres de Miss Earth USA Air, Water, Fire et Eco.

Elite Miss Earth USA 2021 Nalicia Ramdyal de New York, Teen Miss Earth USA 2021 Katia Gerry de Californie et Mme USA Earth 2021 Meredith Pope of Alabama ont également été couronnées lors de l’événement qui a été la grande attraction aux Etats-Unis d’Amérique, ce week-end.

Les lauréats de l’année dernière du concours virtuel qui s’est tenu au milieu des restrictions pandémiques, Miss Earth USA Air Shannon Lynch, Miss Earth USA Water Autumn Adams, Miss Earth USA Fire Leigh Anna Kingvalsky, Miss Earth USA Eco Alexandra Curtis, Junior Miss Earth USA Whitney Egbe, et Little Miss Earth USA Gisele Parnell, ont également été honorées d’une cérémonie spéciale de couronnement.

Originaire de Standish, la nouvelle Miss Earth USA, Marisa Butler, a dit qu’elle avait toujours été impliquée dans des organisations environnementales depuis qu’elle était petite. Sa plateforme intitulée « The Collective Earth » vise à apprendre aux gens à voir les plantes et les animaux comme faisant partie de la communauté. Marisa se prépare maintenant à concourir pour une éventuelle victoire consécutive au concours Miss Earth 2021, plus tard cette année.

« Les mots ne peuvent décrire à quel point je suis honorée d’être votre nouvelle Miss Earth USA 2021. Merci à tous ceux qui ont cru en moi et ont contribué à faire de ce rêve une réalité. J’ai hâte de partager ce voyage avec vous tous, mais pour l’instant, votre reine a besoin de son sommeil réparateur », a-t-elle écrit sur les réseaux sociaux, peu après avoir remporté son titre.

Les États-Unis ont remporté leur toute première Miss Earth grâce à Lindsey Coffey, qui a participé à la mise en scène virtuelle historique de la 20ème édition du concours international, en novembre dernier.