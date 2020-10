Miss Botswana : Oweditse Phirinyane fait tourner les têtes !

La gagnante de Miss Botswana 2019-2020, Oweditse Gofaone Phirinyane, a fait tourner les têtes lorsqu’elle a assisté au défilé de mode extravagant, la semaine dernière, volant presque la vedette aux mannequins, dans sa robe luxuriante. Un bel ensemble gris métallique gracieuseté de Butterfly Couture, lui donnant un look audacieux et sophistiqué.

Ce n’est pas la première fois que la beauté botswanaise Oweditse Gofaone Phirinyane éblouit la foule. Elle a d’autres looks incroyables qui sont difficiles à oublier. Lors des célébrations de l’indépendance 2020 du Botswana, elle a de nouveau été habillée par Butterfly Couture, dans une robe élégante avec les trois couleurs représentant le drapeau national.

« J’ai assisté à Fashion Without Borders samedi soir et le thème était L’AFRICANISME. Je savais dès le départ que je voulais des perles incorporées dans ma tenue. Elles continuent d’être utilisées dans les cérémonies traditionnelles, ou pour célébrer le mariage et les rites de passage de l’enfance à l’âge adulte. Les perles de taille sont portées pour diverses raisons : un symbole et une célébration de la féminité, de la spiritualité, de la protection, de la richesse, entre autres », a écrit, sur son compte Instagram, Oweditse Gofaone Phirinyane.

Bien que 2020 n’ait pas été la meilleure année pour beaucoup, en raison de la pandémie du Covid-19, Oweditse Gofaone Phirinyane a continué à porter sa couronne avec fierté et à faire valoir au maximum son mandat de reine de la botswanaise en se mettant au service de beaucoup de personnes et d’assaociations.

Âgée de 25 ans, Oweditse Gofaone Phirinyane s’est manifestée pour soutenir des concours de beauté locaux, encourageant d’autres jeunes filles désireuses de suivre ses traces, à continuer de viser plus haut. Son travail rêvé serait de devenir styliste avec sa propre marque de vêtements. La devise personnelle de Phirinyane est « Soyez doux avec vous-même. Comprenez que vous ne pouvez pas tout contrôler, mais avoir le contrôle de la façon dont vous y répondez ».