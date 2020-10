Miss Afrique du Sud 2020, la grande finale ce samedi !

Miss Afrique du Sud 2020 sera couronnée à l’hôtel The Table Bay, lors d’un événement riche en animations, ce samedi 24 octobre, à partir de 15h00 GMT. L’émission sera retransmise en direct à travers le continent, sur la chaîne M-Net DStv 101 et la chaîne Mzansi Magic DStv 161.

Le réalisateur et producteur exécutif de l’émission, Gavin Wratten, a indiqué que « la pandémie de Covid-19 nous a peut-être restreint à certains égards, mais elle a également ouvert de nombreuses opportunités nouvelles et passionnantes. En 2020, nous ne diffuserons pas uniquement à partir d’une seule étape, nous utiliserons en fait toute la ville du Cap comme scène, avec des passages supplémentaires vers Johannesburg. Nous diffuserons depuis la plage, depuis la ville, depuis le port ainsi que depuis le sommet de l’immeuble Miss South Africa à Sandton. Ainsi, alors que 2020 a peut-être été une année comme nous n’en avons jamais connu auparavant, la Miss Afrique du Sud 2020 sera un spectacle comme nous n’en avons jamais vu auparavant ».

Certains des meilleurs et des plus excitants interprètes du pays font partie de la programmation, notamment Mi Casa, Sho Madjozi, Ami Faku, Jimmy Nevis et Sun El-Musician. L’animatrice de l’émission est l’actrice, personnalité médiatique et humanitaire, Nomzamo Mbatha. Elle va tenir en haleine le monde entier avec l’animatrice de télévision, l’actrice et mannequin Lalla Hirayama, comme présentatrice de soutien.

Les finalistes du Top 10 Miss Afrique du Sud qui viennent de tout le pays sont Aphelele Mbiyo, Busisiwe Mmotla, Chantelle Pretorius, Jordan van der Vyver, Karishma Ramdev, Lebogang Mahlangu, Melissa Nayimuli, Natasha Joubert, Shudufhadzo Musida et Thato Mosehle. Elles seront jugées dans la soirée par un jury composé exclusivement de femmes, dont certaines des personnalités les plus respectées et les plus influentes du pays. La Miss Univers Zozibini Tunzi, l’ancienne détentrice du titre de Miss Afrique du Sud (1996) Peggy-Sue Khumalo, Anele Mdoda, présentatrice de radio et de télévision, lauréate de plusieurs prix; l’actrice, présentatrice, conférencière motivatrice, auteure et entrepreneur Leandie du Randt, ainsi que l’actrice Kim Engelbrecht, seront donc de la fête.

Miss Afrique du Sud 2020 remportera un ensemble de prix et de parrainages d’une valeur supérieure à 3 millions de rands (environ 103 millions FCFA). La gagnante recevra 1 million de rands (34,1 millions FCFA) en espèces de l’organisation Miss Afrique du Sud, ainsi que l’utilisation d’un appartement entièrement meublé et avec services sur la luxueuse place centrale, avec une décoration intérieure fabuleuse faite par Enza Home, sans compter la mise à sa disposition d’une Mercedes Benz C200 Cabriolet, pour l’année de son règne.

Certains des meilleurs créateurs de mode du pays habilleront les 10 finalistes du concours en direct de Miss Afrique du Sud de cette année, dans une célébration à ne pas manquer, avec notamment la participation des talents sud-africains. Il s’agit de Sandi Mazibuko, Lena Lisa, Mzukisi Mbane, Tracy Efstathiou, Anel Botha, Juan William Aria; Neville Masondo, Orapeleng Modutle et Sello Medupe.