« Miracle(s) » du rappeur Lhomé, un mélange de romantisme et de militantisme

« Miracle(s) » est le titre du nouvel album du rappeur Lhomé. Ce nouveau projet est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement en ligne.

C’est un troisième album en près de 13 ans de carrière pour Lhomé. « Miracle(s) » annonce une nouvelle étape dans le parcours du jeune rappeur, slammeur, chanteur et poète. Artiste aux multiples facettes, la passion des mots pour Lhomé n’est plus à démontrer. « Miracle(s) » est un vrai mélange de romantisme militant et de musique urbaine. Sous un prisme sentimental, ce nouvel album fait l’apologie de l’amour, la joie, le vivre ensemble et la bienveillance. « Miracle(s) » dénonce aussi les injustices et les inégalités dans le monde.

Romantisme et militantisme

Cet album est une invite à « se révéler et prône des valeurs du vivre ensemble sans tabou », assure l’artiste. Il contient plusieurs titres, parmi lesquels : « Incipit », « Golgotha », « Kingsman ». Des tubes poétiques et militantes. En 2011, Lhomé démarre une carrière solo et perce dans l’arène musicale. C’est entre rap et slam que la musique de Lhomé se situe. Le rappeur a connu un grand succès, en 2018, sur sa collaboration avec Akhenaton (IAM) sur son deuxième album, « Tout est lumière ». Ce dernier lui a permis de se faire connaitre d’un public aussi vaste que varié, suite à de nouvelles rencontres artistiques, de nouveaux concerts. Sa musique est influencée par ses rencontres et ses tournées à travers la France, l’Inde, l’Ukraine, la Bulgarie et la Colombie.

« Être avant d’avoir »

Le rappeur garde ses origines. Il est connu sous le prénom de Julien dans l’Hexagone. Son nom de scène est tiré de « Lomé », capitale du Togo, ville de sa naissance et « H », pour évoquer l’humilité et l’humain. Celui qui se considère comme « un conteur, un passeur dont la plume est animée d’une frénésie poétique insatiable » sait orienter ses textes. Pour lui, il faut « être avant d’avoir ». Dans ses chansons, il répète que « l’amour est le souffle originel de toute rencontre ».