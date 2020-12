Miqueal-Symone Williams élue Miss Univers Jamaïque 2020

Mannequin international et étudiante à l’Université des Antilles, complétant son diplôme en marketing et psychologie, Miqueal-Symone Williams (23 ans), originaire de la ville de Kingston, a été élue Miss Univers Jamaïque 2020. Elle succède ainsi à la gagnante de l’année dernière, Iana Tickle Garcia.

Miqueal-Symone Williams a été élue Miss Univers Jamaïque 2020, devant Abigail Pinnock et Monique Thomas, qui étaient respectivement les première et deuxième dauphines, tandis que Shanique Thompson et Samantha Williams complétaient le Top 5. « Je crois que la vraie confiance et la vraie beauté viennent de l’intérieur. Notre beauté et nos attributs physiques ne nous définissent pas, c’est notre gentillesse et notre personnalité qui le font », a déclaré Miqueal-Symone Williams.

La nouvelle Miss Univers Jamaïque 2020 a fréquenté le lycée Immaculée Conception à Kingston, en Jamaïque. En septembre 2016, elle s’est inscrite à l’Université des Antilles-Mona à Kingston. En avril 2018, Miqueal-Symone Williams a commencé à embrasser une carrière de modèle professionnelle, à Londres, en Angleterre, au Royaume-Uni.

Gagnante de Pulse / Select Model Search, elle a voyagé à travers le monde et a été mannequin pour plusieurs magazines dont « ELLE » et « Marie Claire » et des marques de luxe comme « Armani » et « Valentino ». En tant que mannequin, Miqueal-Symone Williams a défilé pour « Halpern », « Huishan Zhang », « Richard Quinn », « Roksanda Ilincic » et « Tommy Hilfiger ». Elle a défilé pour le « Valentino » : Haute Couture Printemps / Été 2019, à la Fashion Week de Paris.

Alors qu’elle concourait pour Miss Univers Jamaïque 2020, Miqueal-Symone Williams terminait son diplôme en marketing et en psychologie. Avant le concours, elle a déménagé de Londres à New York, aux États-Unis, pour une séance photo pour la maison de maquillage japonaise Shiseido. Elle sera la 48ème femme à représenter la Jamaïque à Miss Univers. La date et le lieu de la 69ème édition du concours de beauté international n’ont pas encore été annoncés, bien qu’il devrait avoir lieu aux États-Unis au premier trimestre de 2021.

Si Miqueal-Symone Williams remporte Miss Univers 2020, elle sera la toute première titulaire du titre du concours de beauté de la Jamaïque. En 2010, la représentante du pays, Yendi Phillips, a failli gagner mais a terminé deuxième derrière Jimena Navarrete du Mexique. Les Jamaïcaines Kaci Fennell et Davina Bennett ont respectivement terminé quatrième en 2014 et deuxième en 2017 à Miss Univers.