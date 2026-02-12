Mining Indaba 2026 : le Lualaba dans la bataille mondiale des minerais stratégiques

À Cape Town, du 9 au 12 février, la planète minière s’est donné rendez-vous pour l’édition 2026 du Mining Indaba. Plus de 10 000 décideurs, investisseurs et responsables publics y débattent l’avenir des ressources minérales africaines dans un monde où la transition énergétique redessine les rapports de force. Dans cette arène feutrée mais éminemment stratégique, une province congolaise concentre toutes les attentions : le Lualaba.

Cuivre, cobalt, lithium : rares sont les territoires capables d’aligner une telle densité de minerais critiques. A l’heure où les chaînes de valeurs internationales cherchent à sécuriser leurs approvisionnements stratégiques, Etats-Unis en tête, le Lualaba s’impose comme l’un des pivots géo-économiques majeurs du continent africain. Une centralité minière qui explique la présence remarquée – et recherchée – de sa gouverneure, Fifi Masuka Saini, parmi les figures les plus sollicitées de cette édition.

Une délégation bien structurée menée par une gouverneure d’exception

À la tête d’une délégation provinciale structurée, la gouverneure ne se contente pas d’incarner une puissance minière. Elle en revendique la maîtrise politique. Lors des panels officiels comme en marge des travaux, Fifi Masuka déroule un discours désormais bien rôdé: attractivité, sécurité juridique, transformation locale et bénéfices partagés. Une ligne qui séduit des investisseurs soucieux de stabilité dans un environnement mondial aussi volatil qu’incertain.

Le « Lualaba Investment Briefing », organisé mardi 10 février à Cape Town, en a offert une démonstration concrète. Devant un parterre d’opérateurs internationaux – de Glencore à Kamoa Copper, en passant par KCC et la Banque mondiale – la gouverneure a rappelé un chiffre clé : seule une fraction du potentiel minier de la province est aujourd’hui exploitée. Autrement dit, le gisement de croissance reste immense. « Le monde a besoin de matériaux critiques. Le Lualaba les possède », martèle-t-elle, appelant notamment les investisseurs américains et européens à s’engager davantage.

Mais le message va au-delà du seul extractif. Agriculture, énergie, eau, infrastructures : la province entend diversifier son attractivité et préparer l’après-mine. Un positionnement en cohérence avec la ligne dictée au niveau national par le président Félix Tshisekedi, dont Fifi Masuka est réputée proche et à l’écoute. Cette proximité avec le sommet de l’État rassure des investisseurs en quête d’alignement entre pouvoir central et exécutifs provinciaux.

Dans les couloirs du Cape Town International Convention Centre, un constat s’impose : le Lualaba ne vient plus à l’Indaba pour se présenter, mais pour peser. « Dans un contexte où la RDC revendique un rôle clé dans la transition énergétique mondiale, la province minière entend transformer son avantage géologique en levier politique et industriel », assure le directeur d’un grand groupe minier qui fait régulièrement le déplacement à Kolwezi.

À Cape Town, la bataille des minerais stratégiques se joue autant sur les cartes géologiques que sur le terrain diplomatique. Et sur ce double front, le Lualaba, conduit par Fifi Masuka Saïni, avance désormais en acteur central.