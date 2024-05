Mike Kalambay : le Pasteur accusé de viol et violence maintient son concert au Zenith de Paris

Le Pasteur Mike Kalambay, figure emblématique de la musique gospel en République Démocratique du Congo, sera en concert au Zénith de Paris ce dimanche 26 mai malgré les appels au boycott et les accusations dont il fait l’objet. Car si ses chansons sont marquées par la foi, la musique et l’engagement, sa vie personnelle semble plus tourmentée.

Accusations d’infidélité et d’adultère, violence sur mineure et séquestration. Tels sont les accusations portées portées par plusieurs associations contre le Pasteur Mike Kalombay, vedette du Gospel en RDC. En effet, en 2020, une femme du nom de Trina a accusé Mike Kalambay d’avoir eu une liaison extraconjugale avec elle pendant plusieurs années, alors qu’il était marié. Cette affaire a fait grand bruit dans les médias congolais.

Puis en 2023, Mike Kalambay a également été accusé de détournement de fonds au sein de son ministère. Une enquête interne a été menée le Centre Évangélique Emmanuel (CEE), mais les résultats n’ont pas été rendus publics.

Accusation d’agression sur mineures

Mais surtout, Mike Kalambay est accusé de violences sexuelles et conjugales envers son ex-femme, Penielle, et envers plusieurs autres femmes, mineures et majeures. Penielle a publié des photos sur les réseaux montrant ses blessures dues aux coups reçus. Kalambay est aussi accusé d’abus d’autorité et de comportement tyrannique envers les membres de son église. Son avocat, Me Belo a déclaré que son client a été « relaxé des faits qui lui étaient reprochés » par la justice américaine après que son ex-épouse a déposé plainte aux États-Unis à la suite de leur divorce en mars 2022. « Depuis lors, aucune plainte n’a été déposée à son encontre. Les accusations portées sur les réseaux sociaux ne reposent sur aucun élément matériel. » a-t-il dénoncé.

Il est important de noter que Mike Kalambay a nié toutes ces accusations et qu’il n’a pas été condamné par un tribunal. Cependant une pétition circule demandant l’annulation et le boycott de son concert au Zénith de Paris. Devant l’ampleur du mouvement de contestation, la salle parisienne, et inquiète des troubles possibles, a dû publier un communiqué rappelant que l’interdiction d’une manifestation « revient aux seules autorités compétentes ». L’artiste congolais de son côté a déposé une plainte pour des faits de diffamation et de harcèlement moral.

L’affaire Mike Kalambay divise la communauté chrétienne congolaise. Certains ont apporté leur soutien au chanteur tandis que d’autres ont appelé à sa mise en retrait le temps que la justice fasse son travail.