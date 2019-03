Midnight Ravers : un album exceptionnel inspiré par l’Afrique

Après les succès critiques de ses deux premiers albums sortis chez Jarring Effects « Le Triomphe du chaos » et « Sou Kono », ou plus récemment de l’EP remix « Sou Kono Remix », Midnight Ravers est de retour avec une mixtape intitulée « Kuma Soundz #1 » !

« Kuma » est issu du Bambara, provenant de l’empire Mandingue et est parlé dans une grande partie de l’Afrique de l’Ouest. Il désigne une parole vagabonde, multiforme, variant avec l’usage, magique, quotidienne et transcendante.

Depuis ses débuts en Afrique de l’Ouest, il y a maintenant 6 ans, Dom Peter, fondateur et producteur de Midnight Ravers, enchaîne les remixs et les Dj set. Les solides connexions qu’il s’est forgé au Mali, mais également plus récemment au Ghana, Côte d’Ivoire, Afrique du Sud ou encore Ouganda, nourrissent de plus en plus ce travail transversal avec l’Europe qu’il s’efforce de développer au travers de l’entité Midnight Ravers.

Dom Peter est l’un des rares Dj’s français à être régulièrement invité sur les festivals ou dans les clubs electro du continent africain, et après près avoir tourné sur le vieux continent avec les maliens et enregistré deux albums à Bamako, il a décidé de concentrer toutes ses découvertes de la sphère des musiques électroniques africaines dans une mixtape.

Mixtape à écouter ici

Cette nouvelle année 2017 commence par une tournée en Afrique de l’Ouest pour le Dj. Il est invité sur le festival Africa Bass Culture au Burkina Faso: 1er festival dédié aux musiques électroniques, ou encore sur le génial Asa Baako au Ghana ! Il ira également en Côte d’Ivoire, ainsi qu’au Mali. Midnight Ravers en formule dj set, donc, pour un set pêchu et défricheur de nouveaux sons : african rave, afro bass, global, kwaito house, Gqom and more…

Accompagné régulièrement sur cette tournée par l’incroyable chanteuse malienne Fatim Kouyaté (épouse de Ballaké Sissoko), et/ou les Mc’s de la scène Balani show (afro-rap) de Bamako pour jouer sur l’émotion ou mettre le feu sur le dancefloor ! De retour en Europe, il sera l’invité des Nuits sonores (Nuit 2) au Transbordeur, et des Invites de Villeurbanne ! En parallèle, le prolifique producteur nous promet des remixs des grands noms africains, ainsi qu’un ambitieux E.P à venir !

Pour information, les prochaines dates…

WEST AFRICAN AND EUROPEAN TOUR

3 mars @ Bushman Café / Abidjan (Côte d’Ivoire)

4 mars @ Asa Baako Festival / Busua (Ghana)

5 mars @ Asa Baako Festival / Busua (Ghana)

9 mars @ Club Africa / Bamako (Mali)

11 mars @ Festival Africa Bass Culture / Ouagadougou (Burkina Faso)

25 mai @ Festival Nuits sonores – Nuit 2 / Le Transbordeur – Club Transbo (Lyon)

22-23 juin @ Les Invites / Villeurbanne

1 septembre @ Nyege Nyege Festival – Nile Discovery Beach / Jinja (Ouganda) – tbc