«Midho Yidhouma» de Sonna Seck dépasse 1 million de vues (vidéo)

L’actrice, chanteuse et comédienne guinéenne, Maïnouna Seck dite Sonna Seck, vient de réaliser une belle prouesse, avec son clip «Midho Yidhouma», sorti en février dernier, mais qui vient de dépasser le 1 million de vues sur YouTube. Une chanson d’amour dédicacée à son mari. Elle a été mise en ligne le lendemain de la Saint Valentin.

« Depuis le début avec la troupe «Djouri Diama», je n’ai jamais douté du don que Dieu m’a offert. Issue d’une famille «Awloubhé», j’ai le devoir de travailler mes textes, mais surtout, avoir une direction artistique. Le Label «Soudou Daardja Prod» m’a surtout apporté de la visibilité. Donc aujourd’hui, je suis une personne très heureuse, car le morceau « Midho Yidhouma», dédié à mon mari, qui a 1 million de vues, était un essai qui a fait un carton. Ainsi, permettez-moi de dire merci à mes fans, car je suis fière d’eux. Pour finir, je promets à mes fans un autre son qui est en cours de téléchargement », a déclaré la nouvelle diva de la musique guinéenne.

Native de la ville carrefour de Mamou, située dans la deuxième région naturelle (la Moyenne-Guinée) et historique du Fouta-Djalon, à environ 250 km au nord-est de la capitale Conakry, Maïnouna Seck dite «Sonna Seck», a plusieurs casquettes, puisqu’en plus de la musique, elle fait également de la comédie et aussi des films.

Elle a figuré dans le film Gourdan-Païkoun (vie adolescent) où elle a incarné le rôle d’une rappeuse avec ses collègues. Une première étape dans le cinéma, qui a véritablement marqué le début de sa mutation vers la musique. Car, dans ce film, elle rappe une chanson intitulée Saya (La mort) avec Bem’s et M’Baye.

Sonna Seck a déjà composé quelques singles avec sa troupe «Douri Djaama», dont la célèbre chanson «Tourou Tourou», qui a fait le tour du monde. Un hit devenu un hymne national, chanté et interprété dans les quatre coins de la Guinée et au-delà de ses frontières. D’ailleurs, c’est ce morceau qui l’a propulsée au-devant de la scène nationale et même internationale, puisqu’il lui a offert des tournées à l’intérieur du pays et dans la sous-région, notamment en Gambie, au Sénégal et en Guinée Bissau.