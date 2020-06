Mickaël Attoumani ou le Jackie Chan mahorais 

Qui a dit que les îliens importent tout ? Pas AFRIK.COM en tout cas. Les Mahorais le prouvent encore une fois grâce à une réalisation plus qu’originale : un film d’action 100% local. Une joyeuse bande de copains, un scénario rigolo, de sublimes images et une belle publicité pour Mayotte.

Mickaël Attoumani a décidé, sans prétention et pour le plus grand plaisir des jeunes insulaires, de réaliser un film d’action et de le rendre accessible à tous. Le lancement sur Youtube a été réalisé ce vendredi 5 juin 2020 et remporte déjà un franc succès sur les réseaux sociaux.

Le parcours d’un passionné atypique

Passionné par la création artistique, Mickaël Attoumani a commencé par le dessin. Puis, à partir du collège grâce à sa première caméra, il a participé avec ses cousins à des projets comme la réalisation de clips.

Après de brillantes études en France hexagonale, il est revenu à Mayotte pour travailler dans l’accompagnement de projets économiques et créer son entreprise de paintball (May Wild Paintball). De la peinture, des armes factices, de bonnes rigolades. Ses talents en vidéo se sont parfaitement alliés à cet univers ludique. Il a donc créé son entreprise de production : May Wild Motions.

Un grand enfant exemplaire à plus d’un titre, sérieux dans ses projets, surtout lorsqu’il s’agit s’amuser.

Un film : The Wild Cake

La suite logique du parcours de Mickaël Attoumani était la réalisation d’un film alliant humour, action et détonations. Du Jackie Chan ou du Jet Li à la sauce mahoraise.

L’histoire, qui se déroule à Mayotte, tourne autour d’un cake légendaire que tout le monde souhaite s’approprier.

Pour le visionner, rendez-vous ici