Michaëlle Jean veut avoir un deuxième mandat et le Canada joue gros

L’actuelle secrétaire générale de la Francophonie, arrivée en fin de mandat, sollicite un deuxième pour consolider les progrès réalisés jusqu’ici, nous dit-on, dans la mise en œuvre des résolutions des Sommets de Kinshasa, en 2012, sur l’économie et le numérique et, de Dakar, en 2014, sur les jeunes et les femmes.

Dès son arrivée en fonction, Michaëlle Jean a pris à bras le corps les chantiers d’action sur le terrain et les stratégies économique et numérique à développer. Elle a su les fusionner en mettant l’accent sur la création et la mise en place de dispositifs en faveur de soutien à l’entrepreneuriat comme moteur de croissance économique et d’innovation, et cela au bénéfice de milliers de femmes et de jeunes notamment.

Nous sommes retournés voir sur le site Internet privé de Michaëlle Jean son plaidoyer de 2014 pour la Francophonie, force est de constater l’engagement, la vision avec lesquels elle a su rallier les chefs d’État et de gouvernement au Sommet de Dakar, gagner leur confiance, et combien elle a su garder le cap sur chacune de ses promesses.

En effet, Michaëlle Jean est restée fidèle à ses engagements d’il y a quatre ans et n’a cessé de se référer, dans son action quotidienne, aux fondamentaux de la Francophonie et d’appliquer, au pied de la lettre, les recommandations de la feuille de route ambitieuse qui lui a été assignée à Dakar.

Michaëlle Jean a rédigé un rapport qu’elle soumettra aux chefs d’État et de gouvernement à Erevan. Rapport dans lequel elle dresse un état des lieux d’innovations qu’elle a apportées dans la marche de l’Organisation, tout en s’efforçant de mettre en lumière les réalités particulières et les besoins réels de cette organisation, dans une démarche prospectiviste.

Toutefois, nous prenons la peine de présenter brièvement un aperçu de quelques réalisations en quatre années, notamment dans le secteur de la jeunesse qui est l’une des plus grandes réussites de son mandat.

Implication de la jeunesse francophone

L’on doit à l’OIF, sous l’impulsion de Mme Jean, des programmes audacieux construits de manière transversale avec le souci constant d’intégration et d’inclusion de la jeunesse dans toutes les stratégies élaborées par celle-ci. Grâce à ses efforts de plaidoyer de haut niveau, à sa volonté politique et ses actions sur le terrain, Michaëlle Jean a donné une impulsion plus forte à la question de la jeunesse au sein de la Francophonie.

Le mouvement « Libres ensemble » né, le 10 mars 2016, de la volonté de Michaëlle Jean d’apporter une réponse concrète et positive suite à la vague d’attentats qu’ont connus les pays de l’espace francophone, est devenu un réel mouvement citoyen qui vise à promouvoir la paix comme un droit inaliénable, la diversité comme une richesse à chérir, la solidarité et le vivre « Libres ensemble » comme un choix irrévocable.

Plus de deux millions de jeunes francophones ont été touchés par les réseaux sociaux ainsi qu’à l’aide des projets concrets sur le terrain, dans tout l’espace francophone et dans tous les secteurs d’activités. Partout, des jeunes s’engagent à tisser des liens et à porter un message d’unité et de solidarité, en résistance à la tentation du repli sur soi, de la radicalisation et de la barbarie.

Michaëlle Jean s’est impliquée à créer les conditions pour favoriser une éducation inclusive et de qualité pour tous au sein de l’espace francophone et a mis tout en œuvre pour concrétiser la décision du Sommet de Dakar de créer l’Institut de la Francophonie pour l’Éducation et la Formation (IFEF) – une autre priorité de son mandat – qui se positionne comme une institution francophone spécialisée, avec une grande valeur ajoutée qui est celle de fournir l’appui aux États membres pour la réalisation de l’Agenda pour l’éducation 2030.

À ce jour, plusieurs centaines de milliers de jeunes à travers l’espace francophone ont déjà bénéficié de l’apport de l’IFEF en matière de formation professionnelle. Dans un avenir proche, la priorité sera donnée à la réforme des systèmes éducatifs, à la modernisation des contenus et méthodes pédagogiques, pour une meilleure adéquation avec les compétences et les capacités requises sur le marché du travail en profonde mutation, avec la révolution technologique, le numérique et l’émergence de nouveaux domaines d’activité. Et, Michaëlle Jean veut intensifier les actions pour répondre à une plus forte demande d’enseignement massif du français et en langue française, en contexte multilingue et de diversité culturelle.

Plusieurs observateurs sont d’avis que l’action de l’OIF à destination de la jeunesse compte parmi les meilleures réussites de Michaëlle Jean. Jamais, avant elle, la Francophonie n’a su rejoindre et impliquer aussi massivement les jeunes de tout l’espace francophone sur les cinq continents.

Que dire alors de l’action politique et diplomatique ?

Conformément à l’article 1er de la Charte de la Francophonie qui voudrait que l’Organisation puisse accompagner les États membres à l’instauration et au développement de la démocratie, à la prévention et au règlement des conflits, et au soutien à l’État de droit et aux droits de la personne, Michaëlle Jean a su assumer avec conviction cet engagement en déployant plus de 150 missions d’accompagnement de processus électoraux et de médiation dans une trentaine de pays. Elle a su positionner l’OIF sur l’échiquier multilatéral avec des plaidoyers vigoureux entendus et sollicités jusqu’au Conseil de sécurité de l’ONU et au Parlement européen, sur notamment les opérations de maintien de la paix et les questions migratoires.

Attractivité de la Francophonie

Au-delà de tout, ce qui rend la Francophonie attractive, ce sont les liens de coopération, la capacité de penser des solutions à dimension humaine, de déployer des expertises aux côtés des populations et à l’entière disposition des États membres. C’est cette façon de travailler en amont et sur le long terme, de mutualiser des efforts face aux urgences qui se multiplient, entre autres les lourds défis sécuritaires et de maintien de la paix, de prévention et de résolution de crises politiques, de consolidation des économies pour plus de stabilité et mieux lutter contre la pauvreté, d’affronter les effets dévastateurs des changements climatiques, etc. Autant de facteurs qui motivent des exodes massifs dans un monde où l’ouverture à l’autre prend du plomb dans l’aile.

Michaëlle Jean est celle qui est bien outillée pour faire le plaidoyer vigoureux en faveur de pays de l’espace francophone. Durant son mandat, elle a évoqué de toutes ces questions sur toutes les tribunes internationales et a su positionner l’OIF dans les débats sur tous les sujets de préoccupations planétaires, énumérés ci-dessus.

Si à Erevan, il n’y a que deux choix, comme c’est le cas présentement, nous osons croire que les chefs d’État et de gouvernement membres de la Francophonie sauront, dans leur grande sagesse, privilégier l’option de la consolidation des acquis réalisés jusqu’ici, avec l’actuelle secrétaire générale, que de se projeter dans un terrain inconnu et incertain pour l’avenir même de la Francophonie. Et, nous ne doutons pas non plus qu’Emmanuel Macron et Justin Trudeau y mettront un peu du leur, en trouvant un terrain d’entente, au nom de l’intérêt supérieur de l’Organisation.

Isidore KWANDJA NGEMBO, Politologue