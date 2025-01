Michael Essien révèle les secrets de la victoire du Real Madrid

Michael Essien, ancien joueur du Real Madrid, partage ses souvenirs de la saison 2012-2013 et révèle l’incroyable culture de la victoire qui définit l’ADN du club madrilène

Michael Essien, ancien international ghanéen et figure emblématique du football, s’est récemment confié sur l’état d’esprit unique qui règne au Real Madrid. Dans une interview captivante, l’ex-milieu de terrain a mis en lumière la culture de la victoire omniprésente qui fait du club madrilène l’une des équipes les plus redoutées de l’histoire du football. Retour sur les confidences d’un joueur qui a côtoyé la légende madrilène de l’intérieur.

Un passage marquant à la Casa Blanca

Durant la saison 2012-2013, Michael Essien a rejoint le Real Madrid en prêt de Chelsea sous la direction de José Mourinho. Bien que bref, son passage au sein de la Casa Blanca a été une expérience mémorable. Essien a disputé 21 matchs officiels toutes compétitions confondues, marquant deux buts, tout en s’imprégnant de l’esprit compétitif d’un club légendaire. Pour lui, la devise du Real est simple mais exigeante : « gagner ou rien ». Selon Essien, cette mentalité, profondément ancrée dans l’ADN du Real Madrid, transcende les performances individuelles pour s’appuyer sur une ambition collective inégalée.

A lire aussi : Aubameyang, Bakambu, Partey, Salah, Mahrez…, les mieux payés

Une obsession pour la victoire, même dans l’adversité

Essien a également évoqué la rivalité intense qui anime le Real Madrid face à ses principaux adversaires, notamment l’Atlético Madrid et le FC Barcelone. Selon lui, ces confrontations ne se limitent pas au cadre sportif, elles testent aussi la résilience mentale des joueurs. « Quand vous jouez pour Madrid, c’est gagner ou rien. Contre des rivaux comme l’Atlético ou le Barça, cela peut devenir particulièrement éprouvant« , a-t-il confié.

Même lorsque les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes, comme lors d’une défaite récente en Supercoupe d’Espagne, Essien reste confiant dans la capacité du club à rebondir. « Je ne sais pas ce qui ne va pas avec le Real Madrid en ce moment, mais je suis convaincu qu’ils retrouveront leurs repères« , a-t-il déclaré, soulignant l’importance de la mentalité madrilène dans ces moments d’adversité.

Un héritage forgé par la Ligue des champions

Avec ses 14 titres en Ligue des champions (15 à l’avenir pour l’hypothèse postérieure à 2024), le Real Madrid incarne l’excellence et la constance au plus haut niveau du football mondial. Cette soif de victoire, que Michael Essien décrit comme « inébranlable », est le fruit d’une culture patiemment construite au fil des décennies. À travers ses propos, l’ancien milieu de terrain ghanéen rappelle que la légende madrilène repose non seulement sur des talents individuels exceptionnels, mais aussi sur une philosophie collective où seule la victoire compte.