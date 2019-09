Meurtre à la Cité Maroc : un Algérien et son fils activement recherchés

Le corps sans vie d’une femme de 53 ans, présentant des blessures à l’arme blanche, a été découvert dans un appartement à Moselle, en France. Son mari, d’origine algérienne et son fils, sont activement recherchés.

C’est le lundi 16 septembre 2019 au matin que le corps sans vie d’une femme âgée de 53 ans, a été retrouvé dans un appartement de la cité Maroc à Creutzwald (Moselle), en France. La femme présentait des blessures à l’arme blanche. Son mari originaire d’Algérie est activement recherché. Il est suspecté d’être l’auteur de cet homicide.

Une enquête a été ouverte par le parquet et confiée à la section de recherches de la gendarmerie de Metz. Les premiers éléments de l’enquête indiquent que le crime pourrait avoir été commis entre vendredi et samedi. Agé de 66 ans, le mari de la victime et son fils âgé de 15 ans né d’une précédente union, sont activement recherchés.

Par ailleurs, des témoins ont révélé que Chafia Ben Cherif, la victime, était régulièrement battue par son mari. D’ailleurs, toujours selon des témoignages, le mari devait comparaître devait le juge pour ces faits de violence conjugales. Ces poursuites feraient suite à une intervention des gendarmes au domicile du couple, mi-août dernier, pour des violences conjugales.