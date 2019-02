Merck soutient la formation des professionnels de la santé impliqués dans le traitement des troubles de la fertilité en Afrique

ABIDJAN, Côte d’Ivoire, 7 février 2017,-/African Media Agency (AMA)/- Merck, entreprise de pointe spécialisée dans les sciences et les technologies, continue et réitère son engagement dans l’éducation médicale continue pour les professionnels de la santé impliqués dans le traitement des troubles de la fertilité à travers l’Excellence Academy Fertility, son programme de formation et d’expertise pour améliorer la prise en charge des couples infertiles.

Lancé depuis 2010 en Afrique du Nord et étendu vers l’Afrique Sub-Saharienne en 2015, une 2ème édition a eu lieu lors du 6ème congrès international du GIERAF, le Groupe Inter africain d’Etude, de Recherche et d’Application sur la Fertilité. En 7 ans, l’Excellence Academy a déjà formé plus de 5 000 professionnels de la santé sur des sujets liés à la fertilité, aux dysfonctionnements thyroïdiens ou encore la sclérose en plaques et les problèmes d’hypertension artérielle.

« Depuis plus d’un siècle, Merck œuvre pour le développement des solutions pour les couples afin de fournir des options de traitement des troubles de la fertilité toujours à la pointe de l’innovation. Pionniers en matière de traitement des troubles de la fertilité, nous soulignons notre engagement pour développer un réseau d’alliance et garantir un flux constant de formation en Afrique » a précisé le Dr. Karim Bendhaou, Président de Merck pour l’Afrique du Nord et de l’Ouest.

Pendant deux jours, plusieurs sujets d’actualité ont été débattus: des troubles de la fertilité masculine et des troubles de la fertilité féminine en passant par les divers protocoles de stimulations et les traitements disponibles. L’objectif de cette formation était en premier lieu d’assurer un partage des connaissances dans tous les pays africains francophones grâce au concept « Formation des formateurs » qui permettra par la suite aux spécialistes participants d’assurer à leurs tour la formation de leurs confrères dans leurs pays respectifs. Les journées ont été marquées par le riche échange entre africains du nord, africains subsahariens et français.

Cette 2ème édition d’Excellence Academy Fertility a été organisée en étroite collaboration avec le GIERAF. Ce congrès est devenu une plate-forme incontournable de réflexion et d’échanges pour les chercheurs et professionnels en matière des troubles de la fertilité du couple en Afrique Francophone. Cette année, étaient présents plus de 400 professionnels de la santé, de sociétés savantes, d’organismes internationaux et des autorités publiques d’une vingtaine de pays africains et européens.

« Après le 5ème congrès international du GIERAF qui a eu lieu à Brazzaville en 2015, Merck est encore cette année au rendez-vous au Grand Bassam en Côte d’Ivoire pour accompagner le GIERAF dans son programme de formation des praticiens à travers l’Excellence Academy. La grande nouveauté cette année est « la formation des formateurs » pour mettre à la disposition de notre association une quinzaine de praticiens expérimentés et certifiés qui assureront la mise à niveau des collègues de leurs pays et sous-région. Toute notre gratitude à Merck pour sa politique de partage de connaissance et de promotion des praticiens. » a déclaré le Dr. Moïse Kwassivi Fiadjoe, Past Président du GIERAF.

Le Dr. Ernestine Gwet Bell, Past Présidente du GIERAF et Présidente du Comité scientifique, a ajouté « La création et l’ambition du GIERAF se déclinent dans la recherche de la performance et la qualité en matière de prise en charge de l’infertilité en Afrique. Nous retrouvons ce souci de qualité chez Merck. Merci à Merck pour l’accompagnement dans la quête du bien-être des couples d’Afrique. »