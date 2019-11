Mercato : Aubameyang au FC Barcelone ?

Par Aziz Malick Diallo

L’attaquant uruguayen Luis Suarez prenant de l’âge, les dirigeants du FC Barcelone sont activement à la recherche d’un remplaçant capable de prendre sa succession. C’est alors que Lautaro Martinez, attaquant de l’Internazionale, a été sondé ; mais selon le journaliste de La Sexta, Juanfe Sanz, le Barça suivrait aussi de très près un attaquant africain et pourrait même lui faire une offre lors du mercato hivernal.

L’heureux élu n’est autre que l’attaquant gabonais d’Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang. D’après les informations révélées par le journaliste présent sur le plateau du Chiringuito, le FC Barcelone devrait frapper, en janvier. Et le moins qu’on puisse dire c’est que le club catalan ne lésine par sur les moyens. 120 millions d’euros ont été déboursés, cet été, pour arracher l’international français, Antoine Griezmann, à l’Atlético de Madrid. Mais le club ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. En effet, pour palier une probable baisse de régime de Luis Suarez, un profil spécifique d’attaquant est recherché : un joueur alliant jeunesse et efficacité. Et aucun autre joueur ne répond aux critères plus que Pierre Aubameyang.

Le pensionnaire d’Arsenal prouve, chaque saison, qu’il reste un superbe attaquant alliant technique, vitesse, finition et précision ; un véritable Serial Killer dans les derniers mètres. Le profil du Gabonais est rare et c’est ce qui donnerait des idées au FC Barcelone. Renouvèlera-t-il son contrat à Arsenal ou va-t-il se laisser tenter par un nouveau challenge dans un club très huppé d’Espagne ? Affaire à suivre.