Mekki Abderrahmane : hommage à une vie dédiée à l’Art Algérien au Salon National des Arts Plastiques

La Maison de la Culture « Zeddour Brahim Belkacem » à Oran accueille cette année la 11e édition du Salon national des arts plastiques, un événement qui rend hommage à l’artiste plasticien Mekki Abderrahmane, figure emblématique de l’art contemporain algérien et directeur de l’École régionale des Beaux-Arts d’Oran pendant près de trois décennies.

Cet événement, qui se tient dans le cadre de la commémoration du 70e anniversaire de la guerre de libération algérienne, célèbre l’héritage artistique laissé par Mekki Abderrahmane, disparu en novembre 2023, et son apport unique à l’art algérien.

Un Salon en Mémoire de Mekki Abderrahmane

L’exposition, inaugurée jeudi soir, réunit 75 artistes plasticiens venus de 16 wilayas algériennes, dont Oran, Alger, Annaba et Jijel, pour présenter près de 70 œuvres dans un éventail de styles, allant du classique à l’abstrait, en passant par le contemporain. L’édition de cette année est particulièrement marquante, car elle est dédiée à Mekki Abderrahmane, artiste réputé pour ses aquarelles lumineuses et ses explorations subtiles des identités et des mémoires algériennes.

Mekki Abderrahmane, qui a étudié à l’École des Beaux-Arts d’Oran, puis à Alger, avant de compléter sa formation à l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, a laissé une empreinte profonde dans le monde artistique algérien. Son approche, mélangeant tradition et modernité, a permis de créer un style unique qui puise dans les symboles du patrimoine algérien tout en intégrant les défis contemporains.

L’Artiste et le Pédagogue

Au-delà de son talent artistique, Mekki Abderrahmane a marqué plusieurs générations d’artistes en tant que directeur de l’École régionale des Beaux-Arts d’Oran de 1992 à 2021. Pendant près de 40 ans, il a enseigné et encadré de nombreux étudiants, formant une nouvelle vague d’artistes algériens imprégnés de son amour pour l’art et la culture. Son approche pédagogique attentive, a inspiré des centaines d’élèves, contribuant ainsi à l’enrichissement de la scène artistique locale.

Les œuvres de Mekki Abderrahmane ont voyagé bien au-delà des frontières de l’Algérie, témoignant de la vitalité et de la profondeur de l’art algérien contemporain. L’artiste a exposé en Égypte, en Tunisie, en France et en Belgique, remportant plusieurs prix pour son engagement et ses contributions au développement de l’art plastique. Sa réputation en tant que maître de l’aquarelle lui a valu une reconnaissance internationale, et sa passion pour les traditions et les récits algériens l’a élevé au rang de figure emblématique de la culture maghrébine.

Un programme riche pour un hommage profond

L’exposition dédiée à Mekki Abderrahmane s’inscrit dans un programme varié au Salon national des arts plastiques, avec des ateliers destinés à transmettre son héritage et à inspirer les nouvelles générations. Parmi ces ateliers, on retrouve la réalisation d’une fresque murale sur la guerre de libération et un atelier de dessin en hommage à l’un de ses tableaux emblématiques.

L’événement inclut également des sessions pour enfants, organisées en partenariat avec l’Association « Un rêve d’enfant », dans le but de faire découvrir l’art aux enfants des zones reculées et de perpétuer l’œuvre du regretté plasticien.

Mekki Abderrahmane reste une source d’inspiration pour les artistes algériens et maghrébins, à la fois pour son œuvre artistique riche et pour sa contribution à la formation de nouvelles générations. Son travail, qui mêle abstraction et réalité, rappelle l’importance de l’art comme moyen d’explorer les identités et les mémoires.