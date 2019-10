Meghan Markle fait une halte surprise à Johannesburg pour soutenir les artistes et designers locaux

En avance sur la vite officielle de ce mardi, hier, lundi, Meghan Markle était déjà à Johannesburg à la découverte du centre d’art Victoria Yards, où elle est arrivée vers 14h pour rencontrer les artistes et designers locaux. Seuls les locataires et les personnes travaillant sur le terrain ont été autorisés à rester sur les lieux. Meghan a reçu une paire de jeans d’un créateur local, le designer Tshepo Mohlala, a qui elle avait passé commande pour son petit Archie il y a quatre semaines. « Je l’ai surprise avec une paire de salopette pour Archie et le reste appartient à l’histoire« , a écrit Tshepo Mohlala sur son compte Twitter.

About 4 weeks ago I got a call from the British embassy. The Duchess of Sussex placed an order for a pair of jeans and today she came to collect them personally…

Suprised her with a pair of dungarees for Archie and the rest is history#duchessofsussex #Tshepo 👑 pic.twitter.com/u9JLF9bbri

— TSHEPO JEANS (@TshepoJeans) September 30, 2019