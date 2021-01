Meghan Markle et le prince Harry quittent les médias sociaux

Le prince Harry et Meghan Markle auraient quitté les réseaux sociaux après avoir été tourmentés par les abus en ligne. Le duc et la duchesse de Sussex ont apparemment tourné le dos à Twitter et Facebook.



Meghan Markle et son époux le prince Henry, né Henry Charles, se retirent des réseaux sociaux après avoir été tourmentés par des abus en ligne. Le duc et la duchesse de Sussex ont tourné le dos à Twitter et Facebook. L’affaire intervient après que Donald Trump a été banni de Twitter en raison du « risque de nouvelle incitation à la violence » de ses partisans, qui avaient pris d’assaut le Capitole américain.

L’ancienne comédienne américaine Meghan Markle a déjà partagé son horreur face aux abus « presque insurmontables » auxquels elle a été confrontée pendant son congé de maternité avec son fils Archie. Le couple royal n’a pas non plus l’intention d’utiliser les médias sociaux pour sa Fondation Archewell, rapporte le Times.

Ils n’ont pas posté sur leur profil Instagram Sussex Royal, qui compte plus de 10 millions d’abonnés, depuis mars 2020. Dans leur dernier message, ils ont fait allusion à un congé des médias sociaux en disant « même si vous ne nous voyez pas ici, le travail continue ».

Cela a également coïncidé avec le fait que la reine leur a interdit d’utiliser « royal » dans leur image de marque après le « Megxit ». Meghan Markle a précédemment indiqué être la « personne la plus trollée au monde », dans un podcast pour marquer la Journée mondiale de la Santé mentale.

Par ailleurs, le frère du prince William et son épouse ont cessé de publier sur leurs comptes Instagram et Twitter « Sussex Royal » l’année dernière, peu de temps après l’annonce du « Megxit », tout en laissant entendre qu’ils pourraient également quitter, de façon personnelle, leurs réseaux. Une décision qui aurait été finalement prise par le couple, en ce début d’année 2021.

Rappelons que la dernière descente très médiatisée du couple sur le continent remonte à 2019. Les Sussex se sont rendus au Maroc, en février 2019. Le couple avait été accueilli parle le prince Moulay El Hassan, avant d’être reçu par le roi Mohammed VI. La même année, en septembre, Meghan et Harry s’étaient rendus en Afrique du Sud, en Angola, au Botswana et autre Malawi.