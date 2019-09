Le prince Harry et Meghan en visite en Afrique

Pour la première tournée officielle de la famille royale, le duc et la duchesse de Sussex ainsi que leur fils Archie âgé de quatre mois sont en visite en Afrique du Sud.

Pendant la tournée qui durera 10 jours en Afrique, les membres de la famille royale célébreront la communauté et la culture africaine. Le couple visitera le township au cap où les Sussex participeront à un atelier de soutien aux enfants et à l’autonomisation des jeunes filles. La duchesse Meghan évoquera le sujet de l’accroissement de la violence contre les femmes en Afrique du Sud.

Quant au prince Harry, il passera en Angola, au Malawi et au Botswana avant de rejoindre sa famille a Johannesburg. En Angola, le prince rendra hommage à la campagne contre les mines anti-personnelles qu’a effectuée sa mère, la princesse de Galles, lors de sa visite en 1997.

Au Malawi, le prince Harry saluera la bravoure d’un soldat britannique tué par un éléphant lors d’une opération de lutte contre le braconnage. Le but de cette visite en Malawi est d’encourager le pays à assurer la protection des animaux en voie de disparition.

D’après le porte-parole de Buckingham Palace, « l’amour du duc de Sussex pour l’Afrique est bien connu ; il a visité le continent pour la première fois à l’âge de 13 ans et plus de deux décennies plus tard, des gens, la culture, la faune et les communautés résistantes continuent à l’inspirer et à le motiver, chaque jour ».

En effet, le premier voyage du prince Harry en Afrique a eu lieu dans les mois qui ont suivi la mort de sa mère en 1997, quand le prince de Galles l’a amené pour s’évader d’après les dires du duc de Sussex. Par contre, la duchesse de Sussex sera à sa première visite en Afrique.

En Afrique du Sud, la famille royale rencontrera la veuve Graca Machel de l’ancien Président sud-africain, Nelson Mandela, et auront une audience avec le Président Cyril Ramaphosa et son épouse ; Tshepo Motsepe. La famille royal restera en Afrique jusqu’au 2 octobre.