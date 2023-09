Mbappé Hakimi duo gagnant du PSG face à Dortmund

Kylian Mbappé et Achraf Hakimi sont deux joueurs majeurs du Paris Saint-Germain. Les deux amis ont porté le PSG vers la victoire pour la rentrée en Ligue des Champions, marquant les deux buts de la victoire face à Dortmund.

Kylian Mbappé et Achraf Hakimi ont démontré que le PSG était peut-être meilleur sans Messi et Neymar. Pour la première rencontre de l’année en Ligue des Champions, l’attaquant français et le latéral marocain ont encore fait la preuve de leur complémentarité.

Un duo complémentaire essentiel au succès du club parisien

Mbappé est peut être le meilleur attaquant du monde. Il est rapide, technique et possède un sens du but et un physique hors du commun. Il peut transformer une équipe, mais il a besoin d’être en confiance. La présence de son ami Hakimi permet de le mettre dans les meilleures conditions.

Après une première mi-temps dominée par l’équipe française, Mbappé va logiquement ouvrir le score à la 49ème sur un penalty qu’il s’était procuré. Mbappé signe ainsi son 41e but en 62 matches de Ligue des champions. Une performance remarquable pour un joueur d’à peine 24 ans. Encore plus impressionnant, Mbappé a été impliqué dans 30 buts lors de ses 23 derniers matches de Ligue des champions. Il est déjà le 3ème meilleur buteur français de tous les temps en C1 avec 41 réalisations, derrière Karim Benzema (90) et Thierry Henry (50).

Mbappé Hakimi une paire en or

Et l’international marocain a démontré ce soir qu’il était un latéral offensif de premier plan. Le but qu’il a marqué juste avant l’heure de jeu scellant la victoire parisienne est simplement magnifique.

Ohhh l'action magnifique de Achraf Hakimi et Vitinha qui permet au PSG de mener 2-0 🤩 L'enchaînement crochet-extérieur du pied 😳#PSGBVB | #UCL pic.twitter.com/9kahNmjWuu — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 19, 2023

Les deux joueurs ont une complicité naturelle sur le terrain. Ils se comprennent au premier regard et sont capables de se combiner avec une grande fluidité.

En 2022-2023, Mbappé a inscrit 36 buts et délivré 21 passes décisives en 46 matches avec le PSG. Hakimi a quant à lui inscrit 5 buts et délivré 10 passes décisives en 30 matches.

En 2023-2024, le club parisien ambitionne de remporter la Ligue des champions et le duo Mbappé-Hakimi sera un atout majeur pour atteindre cet objectif.

Une amitié hors du terrain

Mbappé et Hakimi sont également amis en dehors du terrain. Ils partagent de nombreux intérêts communs, notamment les jeux vidéo et la musique.