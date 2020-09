Mauritanie : le ministre Mohamed Camara à la mine d’or de Tasiasit

Pour s’enquérir de certaines difficultés auxquelles font face des sociétés en Mauritanie et plus précisément le secteur des mines, le ministre de la Fonction publique, de l’Emploi et de la Modernisation de l’Administration, Dr Saloum Mohamed Camara, était sur le terrain ce week-end. Une visite de prospection et d’échange sur l’environnement du travail, mais également sur l’état de santé des travailleurs, en cette période de pandémie de Covid-19.

Le ministre Dr Saloum Mohamed Camara a ainsi visité la société Tasiasit Mauritanie, qui exploite de l’or dans la wilaya de l’Inchiri. Au cours de cette rencontre avec les travailleurs, le ministre a tenu une réunion avec l’adjoint du directeur général et son staff technique, en présence des délégués des employés de la société. Il a suivi des explications sur les conditions de la société, la gestion du personnel et les mesures entreprises pour préserver des travailleurs.

Pour l’occasion, Saloum Mohamed Camara, a évoqué la besoin d’accorder une grande importance au travailleur, en tant que le capital plus précieux dans toute œuvre d’exploitation. Il a également profité de cette visite pour réitérer les orientations du président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Des orientations qui appellent à l’amélioration des conditions des travailleurs, surtout ceux dont le revenu est faible.

Dr Saloum Mohamed Camara a, enfin, visité le centre de santé de la société, les ateliers de travail et le service d’incendie. Cette rencontre avec le ministre ne pouvait s’achever sans évoquer l’épineuse question sanitaire, qui défraie la chronique depuis plusieurs mois. la pandémie du Coronavirus notamment, et insister sur la nécessité du respect des mesures barrières.

À rappeler que la Mauritanie a été également touchée par la pandémie de Covid-19. Six mois après les premiers cas positifs au Coronavirus enregistrés, le nombre total de personnes testées positives s’élève désormais à 7 222, dont 5 174 guéris, 161 décès.