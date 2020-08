Mauritanie : de nombreuses défections dans les rangs du mouvement abolitionniste

Le mouvement abolitionniste non reconnu IRA, a annoncé le départ de plusieurs de ses membres, ces derniers temps, sans déterminer leur destination. Dans leur communiqué publié samedi, les membres démissionnaires ont déclaré que leur retrait intervient après mûre et profonde réflexion à propos de la situation générale des mouvements IRA et le parti RAG non reconnus tous les deux.

Dans ce communiqué, ils ont également fait savoir que le mouvement ne les convainc plus pour plusieurs raisons, dont notamment la prise individuelle de toutes les positions fondamentales, le caractère régional, la sélectivité dans le traitement des questions liées aux militants, le flou de la vision relative à certaines positions disparates et difficiles à comprendre, comme par exemple le discours de Genève et la visite de la radio.

En outre, ils ajoutent que la déviation par rapport à la ligne est désormais évidente s’agissant des droits de l’Homme, en direction de la ligne politique, la limitation des délégations représentant le mouvement à l’étranger à la seule personne du président et son entourage social, ce qui avait été à l’origine de démissions répétées de responsables de premier plan et de cadres reconnus pour leur engagement au sein du mouvement.

« Taki Beydar Sambeyt, ancien candidat à la commune de Bouhdida, Wilaya du Brakna, coordinateur de la campagne du candidat Biram Dah Abeid au niveau de la moughata de Boghé. Moulaye Messaoud, secrétaire général de la section IRA à Arafat, coordinateur de la campagne du Hodh Chargui et candidat au poste de député de la moughata d’Amourj. Marie Diallo ancienne présidente du bureau IRA à Tevragh Zeina, ancienne candidate au poste de maire de Tevragh Zeina. Jiddou O. Jibril, président de l’aile politique au niveau d’Arafat. Boubacar O. El Arbi, vice-président de la section IRA à Gouraye », font partie des nombreuses défections, peut-on lire dans le communiqué.

« Hassan O. Mokhtar, conseiller du secrétaire général du bureau IRA au Sénégal, coordinateur de la campagne du candidat Biram au niveau du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée Bissau. Hanena O. M’Beyrik, membre du conseil régional de la wilaya du Brakna, directeur de la campagne du candidat Biram au niveau d’Aleg et Magta Lahjar, ancien adjoint au responsable des relations extérieures du mouvement. Moustapha Nezih Bilal président fondateur du bureau IRA en Côte d’Ivoire, porte-parole officiel du candidat Biram et son conseiller de presse, responsable de presse de la campagne du candidat Biram Dah Abeid », ont rallongé la liste des défections, toujours selon le communiqué.

À rappeler que ce mouvement abolitionniste (IRA-Mauritanie) a été fondé en 2008, par Biram Dah Abeid, de la caste des Haratins, des Maures noirs descendants d’esclaves. L’objectif du mouvement est de lutter contre l’inégalité sociale et l’esclave en Mauritanie et dans le monde.