Mauritanie : 16 nouveaux décès de fièvre de la Vallée du Rift, le Sénégal contaminé ?

La Mauritanie continue de compter ses victimes la fièvre de la Vallée du Rift, avec 16 personnes mortes des suites de la contamination à la maladie. Selon le directeur général de la Santé publique, Sidi Ould Zahav, 44 cas positifs ont été enregistrés dans neuf provinces du pays.

S’exprimant à la télévision nationale, ce jeudi 15 octobre 2020 au soir, Dr Sidi Ould Zahav a appelé les populations et les éleveurs à prendre le maximum de précautions pour éviter la propagation de cette maladie, dont le plus grand nombre de cas (26) ont été enregistrés dans la province du Tagant, dans l’Est de la Mauritanie. Les autorités mauritaniennes ont lancé, il y a plus de deux semaines, une vaste campagne de sensibilisation pour prévenir la propagation de la fièvre de la Vallée du Rift.

Des équipes médicales et vétérinaires ont été également déployées pour faciliter la prise en charge des cas enregistrés. Selon les spécialistes, la fièvre de la Vallée du Rift est une zoonose virale touchant principalement les animaux, mais pouvant aussi contaminer l’homme. Elle est peu connue en Afrique de l’Ouest.

En 2010 et en 2015, une dizaine de décès dus à la fièvre de la Vallée du Rift ont été enregistrés, dans le Nord de la Mauritanie. Ces personnes avaient été contaminées par des dromadaires. Cette année, la Mauritanie compte déjà une trentaine de morts de la fièvre de la Vallée du Rift, au moment où d’autres maladies se succèdent dans le pays, notamment le Coronavirus ou encore la fièvre Crimée-Congo.

Par ailleurs, on apprend que deux animaux sont infectés de la fièvre de la Vallée du Rift à Saint-Louis, région du Sénégal, frontalière avec la Mauritanie. D’ailleurs, une délégation de techniciens du ministère de la Santé et de l’Action sociale du Sénégal, se trouverait sur place, pour s’enquérir de la situation. On signale, également, qu’une personne avait été infectée par cette maladie, à Fatick.