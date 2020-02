Maurice : plusieurs projets pour la protection de l’environnement en gestation

L’île Maurice s’est engagée dans plusieurs projets pour protéger l’environnement. Plusieurs régions sont concernées par ces projets.

Au nord de l’île, des poubelles de tri seront distribuées dans chaque foyer pour promouvoir le recyclage. La distribution des poubelles est prévue pour le mois d’avril prochain. Les poubelles ont une contenance de 55 litres avec deux compartiments pour les objets recyclables et non recyclables. Les déchets seront ensuite collectés et traités.

Au sud de l’île, ce sont les poubelles de compostage qui seront distribuées dans le district de Savanne. Cette action vise à réduire le volume de déchets du district. Les déchets organiques ainsi collectés seront transformés par la compagnie INNODIS, spécialisée dans la production de compost. Avec un résultat satisfaisant, le projet sera étendu dans d’autres villes du sud de l’île Maurice.

A l’est, plus précisément à Flacq, plusieurs projets sont déjà en cours : nettoyage des rivières, entretien des fosses d’eaux usées, nettoyage des drains ainsi que distribution de poubelles domestiques. Pour ce dernier projet, le district prévoit de distribuer 6 000 poubelles en tout.

L’ouest de l’île, quant à lui a presque terminé ses projets environnementaux en 2019. Il reste l’aménagement de certains drains dans certains quartiers résidentiels du district de Rivière-Noire ainsi que la distribution de poubelles de tri prévue pour cette année. Par ailleurs, le conseil de district a reçu 7 nouveaux camions utilitaires.

Enfin, pour les régions du centre de l’île, plusieurs projets sont envisagés, entre autres, l’enlèvement de plusieurs voitures abandonnées dans les rues, la distribution de poubelles de compostage, la plantation de 1000 arbres endémiques, le compostage, le nettoyage des drains et des terrains en friche, la collecte des déchets jetés par les automobilistes ainsi que la collecte des déchets électroniques et des déchets encombrants.

La réussite de ces projets ne dépend pas seulement des fonds qui y sont alloués, mais également de la volonté de tout un chacun.