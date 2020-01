Maurice : les produits en plastique et en polystyrène jetables prohibés à Rodrigues

La Rodrigues Regional Assembly (RRA) Banning of Disposable Plastic Food Items Regulations 2019 est finalement entrée en vigueur au début de cette nouvelle année. Elle interdit l’utilisation de tous les produits en plastique et en polystyrène jetables.

Sont concernés par cette initiative les bols, les assiettes, les bouchons de couvercle, les fourchettes, les couteaux, les cuillères, les bâtons de cocktails, les soucoupes ainsi que tous les autres ustensiles de cuisine en plastique et polystyrène jetables.

Avec cette initiative, l’île met l’accent sur la responsabilisation de ses citoyens quant à la protection de l’environnement. Le gouvernement de Rodrigues a ainsi pour objectif de faire de l’île une île écologique. Rappelons que Rodrigues a déjà interdit l’utilisation des sacs en plastique en 2014. Ainsi la Rodrigues Regional Assembly (RRA) Banning of Disposable Plastic Food Items Regulations 2019 est un autre grand pas vers le but que le gouvernement s’est fixé.

Les nombreux efforts fournis jusqu’ici ont été salués par le gouvernement. Parmi ces efforts, on peut citer la mise à la disposition du public de produits alternatifs aux produits en plastique et en polystyrène jetables par des commerçants et des entreprises de l’île. Ce qui constitue une action concrète pour empêcher l’utilisation des produits interdits. Une telle action est également une forme d’éducation pour les habitants de l’île, les poussant à considérer les autres produits moins nuisibles à l’environnement.

Par ailleurs, les personnes qui détiennent encore les produits interdits par la Rodrigues Regional Assembly (RRA) Banning of Disposable Plastic Food Items Regulations 2019 sont invitées à les retourner à la Commission de l’Environnement. Ils ont jusqu’au 31 janvier pour le faire.

Bref, avec cette nouvelle initiative en vigueur, la Rodrigues est sur la bonne voie de l’écoresponsabilisation de ses citoyens. Une telle initiative est fortement louable en matière de protection de l’environnement.