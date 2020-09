Master KG « trainé » à cause de Cassper Nyovest

Le musicien et producteur de disques sud-africain, Kgaogelo Moagi alias Master KG, qui est devenu mondialement célèbre, grâce à son moreau fétiche Jerusalema, n’était pas le bienvenue sur les réseaux sociaux, ces derniers jours. En effet, il s’était joint au train de stars, pour féliciter Cassper Nyovest, avec la sortie de son nouvel album «A.M.N». Dans son tweet, Master KG a fait des éloges au leader des Tsipibiens, sur la sortie en disant qu’il avait écouté l’album et qu’il était évidemment passionné du projet.

« Je viens d’écouter #AnyMinuteNow Now !!!! Wow !! Travail incroyable Brother @casspernyovest », a-t-il twitté. Le tweet était assez innocent, jusqu’à ce que des tweeps entrent dans le tweet, dénonçant que Master KG ne faisait que rejoindre le train de célébrités en parlant de l’album. Les tweeps étaient impitoyables dans la section des commentaires du tweet, faisant balancer Master KG de tous les côtés.

En revanche, la star sud-africaine n’a pas pris la peine de répondre aux tweets, mais a décidé de venir le lendemain et de préciser qu’il se passait du tweet précédent, tout comme le reste de Twitter. Sa réponse est surprenante compte tenu de sa quête, pour être enfin considérée sur l’application. Cela aurait pu être le début de l’ascension de Master KG vers cette tique bleue recherchée, qu’il poursuit depuis si longtemps. Ou peut-être qu’il suit simplement les conseils de Cassper Nyovest et ne se soucie pas de poursuivre sa vérification sur Twitter.

Un autre fait surprenant est que Cassper Nyovest a gardé le silence, sur le fait que Master KG ait été traîné par son soutien public à sa nouvelle version. Pendant la course à la sortie de l’album et les sessions de tendances de Master KG, Cassper Nyovest était bien conscient de tout ce qui se passait sur son agenda. Mais, dès la sortie de l’album, il est introuvable et muet pour défendre Master KG contre les trolls. Coïncidence ?