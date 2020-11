Master KG remporte 4 prix à l’AFRIMMA 2020

Le musicien de renommée internationale, Master KG, a remporté tous les prix pour lesquels il a été nominé et c’est magnifique de le voir hisser haut le drapeau de l’Afrique du Sud. La star de Limpopo a remporté 4 prix prestigieux dans la foulée de sa victoire aux MTV European Music Awards (EMA).

S’adressant à Twitter ce lundi, Master KG a révélé qu’il avait remporté 4 prix aux African Musik Magazine Awards (AFRIMMA) 2020, prouvant qu’il était une force avec laquelle il fallait compter. La cérémonie a lieu pratiquement dimanche soir et le musicien sud-africain a remporté les prix dans les catégories suivantes, Artiste de l’année, Chanson de l’année, Meilleure collaboration et Meilleur prix d’Afrique australe.

Master KG a récemment remporté le prix du meilleur acte africain aux MTV European Music Awards pour son hit mondial Jerusalema avec le chanteuse Nomcebo Zikode. Dans son discours, il a remercié tout le monde pour l’amour et le soutien qu’il a reçus. « Je suis ravi et je remercie chaque personne à travers le monde, pour avoir rendu cela possible. Je viens de remporter le prix du meilleur acte africain aux MTV EMA. J’aimerais remercier ma sœur Nomcebo Zikode, mon équipe chez Open Mic Productions. Tous ceux qui sont derrière Master KG, merci beaucoup les gars! À mes fans du monde entier, sans vous, je ne pense pas que ce serait possible », a-t-il indiqué.

Depuis la sortie de sa chanson à succès, Jerusalema, Master KG a franchi un palier dans son illustre carrière musicale. Son hit continue de déclencher une frénésie de danse mondiale phénoménale. Master KG est devenu célèbre avec son album Skeleton Moves. Le musicien a définitivement fait sa marque dans l’industrie du divertissement et est devenu une célébrité dans le monde. Toute chanson qui le met en scène se transforme en or.

Le producteur a partagé deux autres jalons de sa carrière, avant de marquer lui-même cet EMA. Premièrement, il occupe la première place du classement musical du Top Ten du Royaume-Uni, battant d’autres Africains comme Wizkid, Davido et Burna Boy. Master KG et la superstar nigériane Burna Boy ont déjà travaillé sur une collaboration et ont remixé la chanson à succès de Master KG, Jerusalema.