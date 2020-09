Master KG : « La danse Jerusalema est en train de conquérir le monde »

Jerusalema, cette chanson qui est passée à l’étape de danse, de chorégraphies les unes plus belles que les autres, a fini de rassembler la planète entière. Derrière ce phénomène, toute une histoire ici racontée par Master KG, auteur de cette chanson devenue miraculeusement une danse.

« Ce qui s’est passé, c’est que des Angolais ont vu la chorégraphie et ont commencé à danser sur la chanson en tenant des assiettes pleines et ils ont commencé à danser aussi. La vidéo est donc devenue virale », a révélé le musicien Master KG, faisant la genèse de l’explosion de son tube devenu planétaire.

« Je me souviens que je l’ai écouté encore, et encore, et encore. J’essayais aussi de trouver un chanteur à qui je pouvais apprendre ça parce que je suis un DJ, je suis un producteur et un DJ. Finalement, je me suis tourné vers ma sœur à qui j’ai dit que je voulais quelque chose de spirituel… Et puis nous avons juste posé des idées. Et hop, c’était parti », a reconnu l’artiste qui insiste que 2019 est témoin de toute l’histoire.

« « Jerusalema, Jerusalema ikhaya lami » est sorti de nulle part pendant que nous étions en train de nous détendre. Je n’aurais jamais pensé que cette chanson attirerait l’attention de tout le monde, honnêtement… La chanson est passée à un niveau supérieur parce que maintenant on connaît la chanson, elle est partout dans le monde. La danse Jerusalema est en train de conquérir le monde », reconnait Master KG.

« Je suis émerveillé lorsque je vois que tout le monde sur cette planète danse aux rythmes de Jerusalema. Que cela soit aux Etats-Unis, en Italie, partout dans le monde. C’est devenu un phénomène, qui a un tel succès, pour être honnête, auquel je ne m’attendais pas du tout », se glorifie le chanteur.