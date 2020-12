Master KG fait la promotion de Zimbos dans « Jerusalema Deluxe »

Musicien et producteur de disques sud-africain, Master KG est en train de travailler sur divers projets cette année avec les artistes zimbabwéens, Nox Guni, Tyfah Guni et Mr Brown.

Le musicien sud-africain Master KG, grâce à son hit « Jerusalema », a gagné une reconnaissance mondiale. cela ne l’empêche pas de garder pied sur terre et même d’apprécier le talent zimbabwéen. Il travaille à promouvoir Nox Guni, Tyfah Guni et Mr Brown. Cela a été démontré par l’inclusion de ces artistes sur son nouvel album « Jerusalema Deluxe ».

Sorti dans la nuit de vendredi à samedi à minuit, l’album contient un mélange de chansons pré-publiées et de nouvelles. Les jeunes musiciens Zaka, Nox et Tyfah ont deux de leurs singles, « Kure Kure » et « Mufaro », sur l’album. Mr Brown est présenté sur une piste intitulée « Superstar », dont la vidéo, sortie en mai, avoisine les trois millions de vues sur YouTube.

La nature de la relation de Master KG avec Zaka et Mr Brown, qui a également travaillé avec Makhadzi, laisse croire que le hitmaker de « Jerusalema » cherche à promouvoir ses collègues musiciens. Il est également clair que Master KG, qui a vigoureusement fait la promotion de Nomcebo Zikode et de Zanda Zakuza parmi tant d’autres, souhaite continuer l’aventure avec d’autres.

Le hit « Jerusalema » est le premier morceau de l’album « Deluxe » avec deux autres versions, l’une étant le remix de Burna Boy et Nomcebo, en plus d’une version latine. On y retrouve aussi Ithemba Lami feat Mpumi et Prince Benza; Ng’zolova feat DJ Tira et Nokwazi; Uthando avec Zanda Zakuza et DJ Coach; Di Boya Limpopo avec Makhadzi et Zanda Zakuza; Qinisela feat Indlovukazi; Nqaba Yami feat Indlovukazi; Rirhandzu avec Natalia Mabaso et Polygamy avec Nomcebo Zikode et Zanda Zakuza.

Master KG a indiqué qu’il sortait l’album dans le but d’inciter à danser pendant les fêtes de fin d’année. Après la sortie de cet album qui, selon Master KG, était un teaser de son album majeur qui sortira l’année prochaine, certains se sont demandés pourquoi le musicien sortait des chansons comme « Jerusalema » qui sont à nouveau sur son EP. « Deluxe signifie mise à niveau. C’est comme mettre à jour un ancien, alors j’ai mis à jour l’ancien album avec de nouvelles chansons. Cela signifie qu’un nouvel album sortira l’année prochaine », a répondu Master KG

Toutefois, que les gens le veulent ou non, l’album « Deluxe » arrive et c’est ce sur quoi les gens vont se retrouver à danser pendant les fêtes de fin d’année.