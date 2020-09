Master KG dévoile sa nouvelle BMW série 3, ses fans divisés sur «Jerusalema»

Le musicien sud-africain de renommé internationale, Master KG, surfe toujours sur la vague du succès après que son single «Jerusalema» a pris d’assaut le monde. Et maintenant, il a fait savoir qu’il roulerait également dans une toute nouvelle voiture. Le hitmaker s’est rendu sur Instagram, cette semaine, pour annoncer qu’il avait une nouvelle BMW série 3.

Le travail acharné de Master KG a porté ses fruits de la manière la plus gratifiante après avoir acquis une nouvelle voiture de luxe. Le hitmaker qui a créé un phénomène mondial avec sa chanson à succès «Jerusalema» avec Nomcebo Zikode a été sur toutes les lèvres. Comme prévu par le talentueux producteur, sa vidéo a atteint plus de 100 millions de vues sur YouTube et la chanson a récemment reçu une plaque multi-platine.

Se récompensant pour une réalisation aussi incroyable, il a coopté une marque BMW Série 3. Il a reçu de nombreux messages de félicitations de la part de partenaires de l’industrie et de fans en général. Alors que Master KG continue de reconnaître l’appréciation du monde pour la chanson, il partage des vidéos de personnes dansant et participant au défi de la danse.

Il a demandé aux fans leur avis sur la question de savoir s’il devait ou non publier une autre chanson ou simplement laisser «Jerusalema» s’épanouir pour le reste de 2020, en la refaisant. « Si vous étiez Master KG, alliez-vous sortir de la nouvelle musique cette année ? Ou continuer avec Jerusalema et quelques fonctionnalités ? », demande-t-il.

Les fans étaient évidemment divisés, mais la majorité souhaite que le producteur fasse quelque chose d’encore plus grand avec sa chanson à succès en mettant en vedette des musiciens encore plus talentueux en Afrique du Sud. « Je pense que Jerusalema portera le nom de Master KG tout au long de cette année jusqu’en 2021, continuez avec nous vers 200 millions de vues sur YouTube avant la fin de l’année. Nous aurons de la nouvelle musique l’année prochaine », a indiqué un fan.

Quoi qu’il en soit, Master KG est toujours prêt à bénir les masses avec encore plus de musique et il promet d’être frappé après coup. D’autres bonnes musiques de la star sud-africaine feront danser très bientôt le monde. En attendant, il veut profiter des moments avec sa nouvelle BMW série 3.