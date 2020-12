Master KG dans l’œil du cyclone ?

Le musicien et producteur de disques sud-africain, Master KG est dans l’œil du cyclone, après avoir été accusé d’avoir ordonné à sa compagne d’interrompre sa grossesse. Le hitmaker de Jerusalema attend son premier enfant avec la musicienne Queen Lolly, de son vrai nom Nomfundo Shezi.

Les révélations ont été faites par Queen Lolly, qui, dans une publication, a déclaré que Master KG lui avait ordonné de « se débarrasser du bébé », après qu’elle l’a informé qu’elle était enceinte. Visiblement en colère, Queen Lolly a également accusé la sensation mondiale d’être un coureur de jupons invétéré, qui s’attaque aux femmes sans défense.

« Je suis tombée enceinte, il y a deux mois, et quand je lui ai dit, il m’a dit de me faire avorter. Je lui ai demandé pourquoi il faisait ça, alors que j’avais supporté tout ce qu’il m’avait déjà fait subir, y compris sortir avec une autre femme et en parler publiquement. Il a été avec de nombreuses femmes différentes en me demandant d’être patiente avec lui », a déclaré Queen Lolly.

Elle a également révélé que c’était la deuxième fois qu’elle tombait enceinte du bébé de Master KG. « Il veut que je mette fin à la grossesse, mais il n’aime pas payer les factures d’hôpital. L’année dernière, je suis tombée enceinte et j’ai tout vécu par moi-même. J’ai fait une fausse couche et il n’était pas là, même s’il savait ce qui s’était passé. Je lui ai demandé comment je pouvais avorter s’il ne payait pas les frais d’hôpital. KG est un coureur de jupons et s’attaque aux femmes sans moyens de défense, parce qu’il sait qu’il a du pouvoir », a-t-elle ajouté.

Queen Lolly a insisté sur le fait qu’elle n’avait pas l’intention d’entretenir une relation à long terme avec le musicien né à Limpopo, qui s’était retourné contre elle après avoir annoncé qu’elle était enceinte. « Il a dit qu’il n’en avait rien à foutre et que je pouvais en parler à la presse parce qu’il était aimé dans le monde entier. Il a dit qu’il n’était pas prêt pour un enfant. Je lui ai dit que j’avais besoin d’argent pour avorter, et il a demandé combien. Je lui ai demandé de se rapprocher des services sanitaires pour se renseigner, car c’était lui qui ne voulait pas du bébé et qu’il ne devrait pas m’orienter dans une clinique où je prendrai des risques », a-t-elle indiqué.

Cependant, Master KG a réfuté les allégations et a accusé Queen Lolly d’avoir tenté de ternir son image parce qu’il avait rompu avec elle et avait refusé de produire une chanson pour elle. « Tout simplement parce que je ne fais pas ce qu’elle veut que je fasse, elle invente des histoires qui donnent une mauvaise image de moi. Premièrement, elle dit que j’ai dit qu’elle devait avorter, alors qu’elle est celle qui a envoyé le message et qui a dit qu’elle allait abandonner. S’il y a un bébé et que c’est le mien, je ne vois pas de raison pour qu’elle avorte mon enfant. J’ai déjà un bébé. Pourquoi lui dirais-je d’avorter ? », a dit Master KG.