MASA et La Maison de l’Afrique : une alliance pour l’excellence culturelle africaine

Un partenariat inédit vient d’être conclu entre deux acteurs majeurs de la promotion culturelle. Le Marché des Arts du Spectacle Africain (MASA) et La Maison de l’Afrique unissent leurs forces pour propulser les talents du continent sur la scène internationale.

Une synergie institutionnelle au service de la création

La signature de cette convention devrait faciliter l’accompagnement des créateurs africains. D’un côté, le MASA s’appuie sur plus de trois décennies d’expertise dans la structuration des arts vivants. Créé en 1993 par l’Agence intergouvernementale de la Francophonie il est devenu en 1998 un programme international de développement des arts vivants africains. De l’autre, La Maison de l’Afrique apporte sa puissance de frappe en tant que plateforme de dialogue interculturel. Ce rapprochement répond à une ambition commune : transformer les Industries Culturelles et Créatives (ICC) en un levier stratégique de développement économique et d’influence culturelle mondiale. Dans un contexte où le potentiel de croissance du secteur se chiffre en milliards de dollars, cette collaboration arrive à point nommé pour structurer une offre africaine compétitive.

Le MASA 2026 : Un hub de business au cœur d’Abidjan

Le premier temps fort de cette alliance sera la Biennale du MASA 2026, prévue du 11 au 18 avril à Abidjan. Cet événement s’annonce comme le carrefour incontournable pour les professionnels du spectacle vivant, les programmateurs et les investisseurs. Le MASA c’est une plateforme de business culturel où se nouent des contrats de diffusion et où émergent les tendances de demain. La Côte d’Ivoire se place en hub culturel en Afrique de l’Ouest et Abidjan en épicentre éphémère de la créativité continentale.

Bâtir un écosystème créatif pérenne

Le MASA et La Maison de l’Afrique entendent développer des projets structurants pour professionnaliser durablement le secteur. Cette stratégie repose sur la facilitation de l’accès aux financements internationaux et le renforcement des capacités des créateurs, notamment en matière de propriété intellectuelle. En lançant des programmes de formation et d’accompagnement personnalisé, les deux institutions visent à transformer l’inspiration artistique en une réussite économique tangible, génératrice d’emplois et de rayonnement pour le continent.

Un enjeu géopolitique et souverain

Cette alliance intervient à un moment charnière. Face à la domination historique des contenus occidentaux et asiatiques, l’Afrique affirme désormais sa propre voix. Le succès mondial des artistes africains prouve l’appétit des marchés pour ces créations, mais cette dynamique nécessite une organisation rigoureuse pour porter ses fruits sur le long terme. En apportant son réseau international et son expertise des mécanismes de financement, La Maison de l’Afrique se positionne comme un partenaire stratégique du MASA pour offrir aux talents africains les outils de leur propre souveraineté culturelle.

Un rendez-vous historique pour les décideurs

Pour les professionnels, les investisseurs et les passionnés, le MASA 2026 sera l’occasion d’observer les premiers résultats de cette alliance. Ce rendez-vous dessine la vision d’une Afrique créative, structurée et conquérante. Portée par deux institutions déterminées, cette nouvelle ère pour les industries culturelles promet de placer définitivement le génie africain au centre de l’échiquier mondial.