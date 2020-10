Maryline Kouadio au cœur d’une nouvelle polémique : la Miss Côte d’Ivoire se fait fustiger par les internautes

Quelques jours plus tôt, Maryline Kouadio était sacrée Miss Côte d’Ivoire 2020. Si cette nouvelle a ravi bon nombre de ses fans, la reine de beauté ivoirienne n’a pas mis du temps à faire l’objet de vives critiques de la part du peuple ivoirien. Elle enchaîne polémique sur polémique et se fait fustiger sur les réseaux sociaux pour une bévue qu’elle a commise en direct à la télévision. Les prochaines lignes de cet article vous en diront plus.

Des vents contraires pour la Miss Côte d’Ivoire 2020

Depuis son élection, Maryline Kouadio est la cible de commentaires véhéments sur les réseaux sociaux. Si quelques heures après son sacre, plusieurs de ses photos ont commencé par faire le tour des médias sociaux à propos d’une prétendue idylle amoureuse, aujourd’hui, c’est une toute autre histoire qui fait tomber Maryline Kouadio de Charybde en Scylla.

Invitée sur les plateaux de Life TV, la jeune étudiante de 18 ans a commis, par mégarde, un lapsus qui n’a pas échappé aux téléspectateurs. Dès lors, la Miss Côte d’Ivoire 2020 ne cesse d’essuyer de nombreuses moqueries. Encore à l’aube de son couronnement, son mandat s’annonce déjà très agité. En effet, sur les plateaux de l’émission, Maryline Kouadio a eu de sérieuses difficultés à s’exprimer et cela a suscité de nombreuses interrogations sur son niveau intellectuel.

Les déclarations de la Miss Côte d’Ivoire furent assez troublantes quand elle voulut faire savoir quelles sont ses missions durant son mandat. « Ma mission est de défavoriser les enfants démunis », a-t-elle affirmé. Bien évidemment, elle voulait dire « favoriser », mais cette erreur aura été la goutte d’eau qui fit déborder le vase. Si la jeune femme a été violemment critiquée par beaucoup, elle a quand même pu compter sur le soutien de son fan-club qui l’a défendu en clashant en retour les auteurs des commentaires moqueurs.

Précédemment au cœur d’un autre scandale

Ce n’est pas la première fois que la Miss Côte d’Ivoire se fait critiquer par les internautes. Quelques heures, après avoir remporté le concours, plusieurs clichés de la jeune femme ont commencé par circuler sur internet. Sur ces photos, on pouvait voir la jeune étudiante en compagnie d’un jeune homme qui prétendait être son petit ami. Les internautes affirmaient que Maryline l’aurait abandonné après sa consécration.

Si le jeune homme est sorti du silence pour déclarer qu’il n’était pas l’auteur des fuites de ces images, la Miss a pris la parole pour apaiser les tensions des uns et des autres. En espérant que son mandat connaîtra de meilleurs jours.