Marseille carrefour de l’innovation tech euro-africaine

Le 26 novembre prochain, Marseille accueillera la 9e édition d’Emerging Valley, confirmant son statut de plateforme incontournable du dialogue technologique entre l’Europe et l’Afrique. L’événement, placé sous le Haut Patronage du Président Emmanuel Macron, réunira plus de 1300 participants venus de 70 pays, marquant une montée en puissance significative de ce sommet devenu référence dans l’écosystème tech transcontinental.

Cette édition 2025 d’Emerging Valley place résolument l’intelligence artificielle au cœur de ses priorités. Les entrepreneurs africains présenteront leurs solutions d’IA appliquées à la santé, l’agriculture et l’éducation, démontrant comment l’innovation frugale du continent peut répondre aux défis globaux. Samir Abdelkrim, fondateur de l’événement, souligne cette ambition : « Les solutions africaines en IA, nées de la frugalité et de l’ingéniosité locale, peuvent inspirer le monde entier. »

L’IA africaine prend les devants

Avec plus de 3,2 milliards de dollars levés par les startups africaines en 2024 selon Partech, le continent connaît une dynamique d’investissement remarquable. Emerging Valley 2025 capitalise sur cette tendance en réunissant 60 investisseurs internationaux de premier plan, incluant des fonds venus du Qatar, du Japon et des États-Unis, aux côtés des acteurs européens et africains traditionnels.

Marseille, la ville monde, hub stratégique euro-africain

La métropole Aix-Marseille-Provence s’impose comme le pont naturel entre les deux continents. Avec ses 18 câbles sous-marins et son positionnement géographique privilégié, elle offre une infrastructure unique pour les entreprises tech cherchant à s’implanter entre Europe et Afrique. Le Prix Provence Africa Connect, désormais dans sa 6e édition, concrétise cette ambition en accompagnant les entrepreneurs des deux rives dans leur développement transcontinental.

Innovation majeure de cette édition : l’intégration de délégations venues du Partenariat Oriental de l’Union européenne, notamment d’Ukraine, de Moldavie et d’Arménie. Cette ouverture témoigne de la vision élargie d’Emerging Valley, qui entend créer des synergies entre les Suds, la Méditerranée et l’Europe de l’Est.

Avec 150 startups attendues et un programme articulé autour de l’investissement d’impact, de l’IA inclusive et du soft-landing, Emerging Valley 2025 s’affirme comme le catalyseur essentiel des nouvelles alliances technologiques transcontinentales, positionnant définitivement Marseille au cœur de la nouvelle géographie mondiale de l’innovation.