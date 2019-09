Les avantages de l’intelligence artificielle pour l’Afrique

Lorsque certaines personnes entendent intelligence artificielle (IA), elles pensent à des robots humanoïdes se retournant contre leurs créateurs dans un film de science-fiction apocalyptique. En réalité, l’IA joue déjà un rôle croissant dans de nombreuses technologies existantes et en évolution, des voitures sans conducteur aux logiciels de traduction, des dispositifs d’assistance virtuels, en passant par le suivi de l’agriculture et de la biodiversité.

Les images satellites fournies par AI peuvent aider les décideurs politiques à trouver des solutions aux problèmes de la faim, de la sécheresse et du changement climatique, pour n’en nommer que quelques-uns.

Audrey Azoulay, Directrice générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), a déclaré que la promotion de l’IA en Afrique était une priorité absolue pour l’organisation : « L’intelligence artificielle peut nous aider à progresser plus rapidement vers la réalisation des ODD en permettant une meilleure évaluation des risques, des prévisions plus précises et un partage plus rapide des connaissances, en proposant des solutions innovantes dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’écologie, de l’urbanisme et des industries créatives, et en améliorant le niveau de vie et notre bien-être quotidien », explique Mme Azoulay.

Actuellement, la plupart des experts et des innovations en IA se trouvent en Amérique du Nord, en Europe et en Asie; Cependant, l’Afrique est potentiellement un terrain fertile – le continent a la population la plus jeune et la plus forte croissance de la planète, les ressources financières deviennent disponibles pour les investisseurs et les sociétés internationales manifestent de l’intérêt pour le continent.

En avril dernier, le géant de la technologie Google a ouvert son premier laboratoire de recherche africain sur l’IA à Accra, au Ghana, afin de relever les nombreux défis économiques, politiques et environnementaux du continent. « L’intelligence artificielle pourrait être bénéfique pour l’Afrique, parfois même plus que dans d’autres endroits », a déclaré Moustapha Cissé, responsable de l’intelligence artificielle chez Google à Accra, lors de l’ouverture du laboratoire.

L’UNESCO a organisé sa première grande conférence internationale sur l’IA au Maroc en décembre 2018. Lors de cette conférence, plus de 400 participants, dont des experts et des représentants de haut niveau des secteurs public et privé, ont examiné les moyens d’utiliser l’IA pour catalyser le développement en Afrique. Pour réduire l’écart actuel entre les pays développés et les pays en développement, ils ont exploré les opportunités et les défis présentés par Amnesty International.

Malgré les attentes croissantes quant à la diffusion de l’IA en Afrique, le manque d’infrastructures technologiques adéquates et facilement disponibles freine les progrès. En outre, la plupart des collèges du continent n’offrent pas de cours liés à l’IA. Néanmoins, compte tenu de l’importance de la technologie dans la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, les experts estiment que les États africains commenceront bientôt à investir dans le développement et l’application de l’IA.