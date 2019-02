Maroc : une photo de Mohammed VI et Maître Gims fait le buzz

Une photo du rappeur français Maître Gims avec le roi du Maroc, Mohammed VI, prise à Marrakech et postée sur Instagram a récolté plus de 10 mille « like » en quelques heures seulement.

L’information a été relayée par le H24info, qui précise que le rappeur avait gagné la sympathie lors du Festival Mawazine, en mai dernier, lorsqu’il avait rendu un vibrant hommage au roi Mohammed VI qu’il avait qualifié d’exceptionnel, surtout « qui fait beaucoup pour le Maroc, ainsi que pour l’Afrique ». Lors de ce festival, Maître Gims avait confié s’être installé à Marrakech, ville qu’il avait « découverte depuis quelques années ». Il avait souligné être « tombé amoureux » du Maroc.

Qui connaît le roi du Maroc sait que Mohammed VI est très accessible. Lors d’une visite à Dakar, le souverain n’avait pas hésité une seconde à prendre des photos avec des Marocains vivant au Sénégal. Mieux, lors d’une visite à Amsterdam, le roi Mohammed VI s’était permis de prendre un bain de foule au point de donner des frayeurs à ses proches et autres sympathisants. Ce jour, le roi avait donné du fil à retordre à sa garde rapprochée qui craignait pour sa sécurité, tellement il y avait du monde autour du souverain.