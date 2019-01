Maroc : un million de voitures produites par Renault à Tanger

Le Groupe Renault vient d’annoncer la sortie du millionième véhicule produite par l’’usine de Tanger-Med, un Dacia Lodgy 5 places. Inauguré en 2012, cette usine est une des plus performante de Renault-Nissan qui détient 40% de part de marché au Maroc.

Le millionième véhicule de l’usine Renault-Nissan à Tanger vient de sortir de la production. L’usine de Tanger-Med, ville portuaire de l’Oued Rmel dans le nord du Royaume chérifien à quelques encablures de l’enclave de Ceuta, a ouvert ses portes début 2012.

Cette usine qui a coûté près d’un milliard d’euros, sur une superficie de 300 hectares, est le principal site de production des voitures Dacia. Ces véhicules sont vendus localement au Maroc et exportés vers 73 pays.

La première ligne de production a ouvert en février 2012 et une deuxième ligne a suivi en 2013. La capacité de production annuelle est désormais de 340 000 véhicules, principalement de marque Dacia. La moitié de la production de la marque dans le monde est réalisée Maroc à Tanger ou à l’établissement SOMACA à Casablanca.

Le millionième véhicule de l’usine Renault-Nissan de Tanger. est un Dacia Lodgy 5 places, de couleur bleu azurite, équipée d’un moteur diesel, destinée à un client en Turquie précise le groupe franco-nippo,. Au total, ce sont 474 840 Sandero, 320 078 Dokker et 193 181 Lodgy qui ont été fabriqués depuis le lancement de l’usine de Tanger en 2012.

L’inauguration de la première ligne de production de l’usine tangéroise en février 2012, en présence de sa Majesté le Roi Mohammed VI et Carlos Ghosn, PDG du Groupe Renault, et l’ouverture de la deuxième ligne en 2013, ont marqué un tournant, dans le secteur automobile et au Maroc : la plus grande usine automobile au sud de la Méditerranée était née. rappelle le groupe

Le Groupe Renault, implanté au Maroc depuis 1928 est leader incontesté du marché national avec ses deux marques Dacia et Renault. 4 véhicules sur 10 vendus au Maroc sont commercialisés par le Groupe Renault. L’usine de Renault à Casablanca (SOMACA) fabrique des modèles du Groupe Renault depuis 1966 et des modèles de la gamme Dacia depuis 2005.